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Самарские чиновники рассказали, что им мешает переселять людей из ветхого жилья

25 мая 2021 12:16
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Самарские чиновники рассказали, что им мешает переселять людей из ветхого жилья

Возможно, что для расселения понадобятся дополнительные деньги.

Члены комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ обсудили проблемы, возникающие при реализации программы расселения людей из аварийных домов. Если обобщить, то проблем две. Они касаются самих переселяемых и застройщиков.

Первые в большом количестве случаев не хотят переезжать из центра в новые микрорайоны на окраинах. А вторые не хотят опускать цены.

Переселенцы также периодически бывают не согласны с выкупной стоимостью своего жилья. За редкими исключениями, они пытаются оспорить предложенную властями сумму через суд. С переселением на окраины вопрос стоит тоже болезненно. В центре жилье для переселенцев покупают редко, потому что его стоимость существенно превышает цены, установленные в программе. Но вторая проблема, с застройщиками, вырастает опять же из предлагаемой государством цены за квартиры для переселенцев. Государство предлагает 48 тысяч рублей за квадратный метр, в то время как застройщики не готовы продавать дешевле, чем за 54 тысячи рублей за квадратный метр. Власти ведут переговоры со строительными компаниями, но все же думают о том, как поднять цену до той, которая для застройщиков будет удобна.

Это будет долгий процесс. Во-первых, надо будет изменить ряд нормативных актов. А во-вторых, понадобится дополнительное финансирование. В Самарской области оно может достигнуть полумиллиарда рублей.

Руководитель управления ликвидации аварийного жилья министерства строительства Самарской области Светлана Коростина заявила, что в заниженных ценах есть и вина застройщиков, которые якобы сами создают порочный круг, занижая строительную стоимость квадратного метра: а именно эти данные попадают в Росстат, а затем берутся уполномоченными органами для расчета стоимости квадратного метра, применяемого в госпрограммах, пишет Засекин.

Теги: аварийные дома ветхое жилье

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