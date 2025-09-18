Я нашел ошибку
159 лифтов обновят в домах Самарской области в 2025 году
Набиуллина: замедление экономики в России происходит, но рецессии нет
В СамГМУ разработали образовательную программу для аспирантов по интеграции ИИ в научные исследования
65% жительниц Самары не пойдут замуж без любви: миф «успеть до 30» перестает работать
Мишустин: около 40 трлн руб направят на реализацию нацпроектов до 2030 года
В Самаре выросли продажи плееров, приставок, фотоаппаратов и телефонов из нулевых
Через год жильцы смогут следить за капремонтом домов онлайн
Двенадцать театров Поволжья объединит фестиваль «Волга театральная» в Самаре
Самара лидирует по росту числа сделок с новостройками летом 2025 года

18 сентября 2025 10:28
131
По данным сервисов Яндекс Недвижимость и Пульс Продаж Новостроек, летом 2025 года в 13 из 16 городов-миллионников России наблюдался рост числа сделок на первичном рынке по сравнению с весенним периодом. Общее количество сделок в миллионниках выросло на 11% и составило 55,4 тыс. сделок, тогда как за всю весну было зарегистрировано 50 тыс. 

В Самаре в летний период 2025 года было заключено порядка 1,2 тыс. сделок по приобретению квартир в новостройках, что на 74% больше, чем весной. Это самый высокий рост среди всех городов-миллионников России, который связан как с восстановлением покупательской активности, так и с эффектом низкой базы. Наиболее заметный сезонный рост, помимо Самары, показали Нижний Новгород (+44%), Краснодар (+43%), Уфа (+38%), Омск (+31%) и Воронеж (+29%). Только в трех городах — Москве, Казани и Красноярске — наблюдалось незначительное снижение активности (от 1% до 3%).

«В этом году традиционная сезонная активность на рынке новостроек проявилась раньше обычного, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость. — Снижение ключевой ставки вызывает рост интереса к покупке квартир. В итоге летом мы увидели сочетание эффекта сезонности и отложенного спроса, что привело к росту количества сделок на 11% по сравнению с весной. Дополнительно на рынок влияет снижение доходности по вкладам. Уже сейчас можно говорить о начале перетока средств с депозитов в «бетон», и на фоне потенциального дальнейшего снижения ключевой ставки эта активность будет только усиливаться».

По количеству заключенных сделок летом 2025 года лидируют Москва (около 17,8 тыс. сделок), Санкт-Петербург (порядка 7,7 тыс.), Екатеринбург (более 5,2 тыс.), Краснодар (более 4,2 тыс.) и Ростов-на-Дону (около 3,3 тыс.). При этом в Москве наблюдается незначительное снижение числа сделок на 1% по сравнению с весной.

«Августовские данные подтверждают, что рынок новостроек начал восстанавливаться, — отмечает Артем Советников, руководитель сервиса Пульс Продаж Новостроек. — Снижение ключевой ставки усиливает оптимизм покупателей. Они рассчитывают не только на большую доступность новых ипотечных программ, но и на возможность рефинансирования ранее взятых кредитов. На этом фоне растет объем сделок — в августе их количество увеличилось на 4% в среднем по миллионникам, а в целом за лето на 11% по сравнению с весной. При этом в августе относительно июля мы фиксируем сокращение объема нераспроданных остатков, что еще раз подтверждает рост активности на рынке и готовность покупателей использовать доступные финансовые инструменты для приобретения жилья».

