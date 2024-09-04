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Самара – лидер среди миллионников по снижению цены на готовое жилье в августе

4 сентября 2024 10:32
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Самара – лидер среди миллионников по снижению цены на готовое жилье в августе

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, за август в среднем по российским миллионникам квадратный метр вторичной недвижимости прибавил к цене 0,4% до 133 000 руб. Незначительное снижение зафиксировано в Самаре (-0,3% до 114 000 руб/кв.м) и Москве (-0,1% до 332 000 руб/кв.м). Рост на 1% и более продемонстрировали только Казань (+1,5% до 167 000 руб/кв.м) и Уфа (+1% до 111 000 руб/кв.м). В 10 мегаполисах из 16 изменение цены квадратного метра на вторичном рынке составило менее 0,5%.

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке Самары в августе 2024 года составила 114 000 рублей, за месяц она снизилась на 0,3%. По этому показателю город лидирует среди всех российских мегаполисов. Медианная полная стоимость выставленной на продажу готовой квартиры составляет 5,5 млн рублей, а средняя площадь - 46,9 кв.м. При этом за август количество доступных предложений на вторичном рынке в городе увеличилось на 4,6%.

«К концу лета мы наблюдаем на вторичном рынке стагнацию цен и накопление экспозиции, - комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости, - В случае дальнейшего повышения ключевой ставки покупательский спрос может развернуться от новостроек в сторону более дешевого и уже готового жилья. Уже сейчас заметно, что продавцы готовы к дисконтам ради ускорения сделок. Мы ожидаем, что такая тенденция продолжится, что может стать фактором роста спроса на готовое жилье уже осенью».

Объем предложения в среднем по миллионникам продолжает накапливаться. За август объем экспозиции в миллионниках вырос на 2,5%. Однако в Краснодаре, Омске, Самаре, Москве и Воронеже фиксируется более объемное накопление базы от 3,5% до 8,4%.

Городами с самыми дорогими квадратными метрами на вторичном рынке остаются Москва (-0,1% за месяц до 332 000 р/кв.м), Санкт-Петербург (цена не изменилась за последний месяц - 202 000 р/кв.м), Казань (+1,5% до 167 000 р/кв.м), Нижний Новгород (цена не изменилась за последний месяц - 131 000 р/кв.м) и Красноярск (+0,5% до 119 000 р/кв.м). “Квадраты” менее 100 000 рублей продаются в Волгограде, Челябинске, Воронеже и Перми.

При этом средняя полная стоимость квартир на вторичном рынке снизилась за последний месяц в 6 мегаполисах: в Москве (-0,7% до 16,8 млн), Самаре (-0,7% до 5,5 млн), Ростове-на-Дону (-0,6% до 5,4 млн), Санкт-Петербурге (-0,4% до 9,5 млн), Воронеже (-0,2% до 4,8 млн) и Челябинске (-0,1% до 4,5 млн).

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