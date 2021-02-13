Рабочие столкнутся с проблемами при строительстве развязки на Ново-Садовой в Самаре

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В Минтрансе рассказали об основных проблемах, с которыми могут столкнуться рабочие при строительстве развязки на Ново-Садовой.

— Мы находимся в стесненных городских условиях, и создание альтернативных маршрутов проезда здесь очень ограничено. По сути дела, мы можем использовать только прилегающие проезды и улицы, которые сейчас существуют, и возможности строительства новых объездных дорог у нас нет. В первую очередь будут сложности при подъезде к домам, с парковками машин. Например, оба дублёра по правой и по левой стороне, очень интенсивно используются как парковки. Мы понимаем, для местных жителей будут созданы определенные неудобства, но это вынужденная необходимость. Иначе построить эстакаду и ликвидировать проблемное пересечение в одном уровне улиц Ново-Садовая и Советской Армии не представляется возможным, — рассказал представитель службы заказчика Андрей Дешевых.

При строительстве развязки основной ход движения с улицы планируется переключить на дублер. Для этого его предстоит существенно расширить. Кроме того, предстоит перекрыть движение на самой улице.

Подрядчиком является компания «СамараТрансСтрой». С ней заключили контракт стоимостью 3,58 миллиарда рублей, пишет 63.ру.

— Дублер по правой стороне, в направлении из города, от Советской Армии до Шверника планируется расширить до четырех полос, — сообщили в Минтрансе.