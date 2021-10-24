Проект конгресс-холла у Lotte в Самаре поставили на паузу

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Корпорация «Кошелев» не спешит с формированием пакета разрешительной документации на строительство конгресс-холла у отеля Lotte.

— В Министерство строительства Самарской области по планируемому объекту конгресс-холла заявление на рассмотрение проекта в рамках Градостроительного совета при губернаторе, а также заявление на получение разрешительной документации не поступало, — говорится Минстроя в ответе на запрос 63.RU.

Здесь уточнили, что на месте предполагаемого возведения конгресс-холла расположена жилая застройка, в которую входят жилые дома по адресам: Галактионовская, 111 и Галактионовская, 109, включенные в госпрограмму Самарской области «Переселение граждан из аварийного и фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года». Дома должны расселить до конца 2023 года.

По информации самой корпорации «Кошелев», на территории, где хотят построить конгресс-холл, находится еще 9 (всего 11) домов.

— Конгресс-центр планируется построить в границах Галактионовской, Самарской, Красноармейской и Рабочей — на месте существующих аварийных жилых домов и двухэтажных частных строений. Объекты культурного наследия будут сохранены, — рассказали представители компании.

Основные фасады конгресс-центра будут выходить на улицы Самарскую и Красноармейскую. Внутри оборудуют концертный зал.

Ради строительства объекта в Минстрое пересмотрели ограничения по застройке исторического поселения. Конгресс-холл получит статус объекта регионального значения.

Здание будет переменной этажности — 3–4 этажа. Площадь — более 37 тысяч квадратных метров. В состав конгресс-холла будут входить 12 залов-трансформеров вместимостью 1200 человек. Также оборудуют выставочное пространство площадью 2500 квадратных метров и 8 ресторанов на 1000 посадочных мест. Будет и концертный зал на 2500 человек. Мы публиковали эскизы будущего здания.