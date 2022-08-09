Продолжается строительство поликлиники в жилом районе «Волгарь»

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Медицинское учреждение рассчитано на прием 700 пациентов в смену: 500 взрослых и 200 детей.

В новом здании разместятся несколько подразделений, в частности: реабилитационное, хирургическое, лечебно-диагностическое с кабинетами врачей общей практики и узкопрофильных направлений, отделение женской консультации. В составе поликлиники расположатся помещения инфекционного приема с отдельным входом и дневной стационар.

На данный момент закончены монолитные работы, произведена штукатурка стен на всех этажах, проложены внутренние сети: электроснабжения, вентиляции, слаботочные сети. Строители устанавливают оконные конструкции и витражи, завершают устройство кровли здания.

Фото: скриншот видео/минздрав СО