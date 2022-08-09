Продолжается строительство поликлиники в жилом районе «Волгарь»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В связи с возникшими трудностями в логистике.
Purina заявила об остановке производства серии кормов для кошек и собак в РФ
В начале 2022 года российская металлургия, как и другие отрасли промышленности, оказалась в совершенно новых условиях.
Минпромторг: важные иностранные комплектующие в металлургии уже заменили на аналоги
Опубликованы результаты Общероссийского конкурса «Молодые дарования России».
«Молодые дарования России»: талантливые учащиеся детских школ искусств СО достойно представили регион на конкурсе
9 августа Дмитрий Азаров отмечает день рождения. Он руководит областью 5 лет, и за это время во многих направлениях произошли существенные позитивные изменения. 
Во благо региона и земляков – чем отмечены 5 лет Самарской области под руководством Дмитрия Азарова
В Самаре за сутки заболели 205 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
Новый корпус Красноярской больницы будет построен в короткие сроки благодаря использованию быстровозводимых модульных конструкций.
В селе Красный Яр идет строительство нового приемно-диагностического отделения
Самарская область вошла число лучших автомаршрутов, рекомендованных Федеральным агентством по туризму
Самарская область становится все более привлекательной для туристов
Глава ведомства напомнил, что в поликлиниках Самарской области продолжается проведение профилактических осмотров и диспансеризации.
Армен Бенян прошел диспансеризацию и призвал жителей региона посетить поликлинику с профилактической целью
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.32
-0.05
EUR 61.16
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
12 августа Самарская область вместе со всей страной отметит День Военно-воздушных сил
В субботу, 13 августа, в Самарской области состоится празднование Дня физкультурника
Фестиваль Жигулевских гор и Бещевской вишни пройдет в Ширяево
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

Продолжается строительство поликлиники в жилом районе «Волгарь»

9 августа 2022 16:46
138
Медицинское учреждение рассчитано на прием 700 пациентов в смену: 500 взрослых и 200 детей.

Медицинское учреждение рассчитано на прием 700 пациентов в смену: 500 взрослых и 200 детей.

В новом здании разместятся несколько подразделений, в частности: реабилитационное, хирургическое, лечебно-диагностическое с кабинетами врачей общей практики и узкопрофильных направлений, отделение женской консультации. В составе поликлиники расположатся помещения инфекционного приема с отдельным входом и дневной стационар.

На данный момент закончены монолитные работы, произведена штукатурка стен на всех этажах, проложены внутренние сети: электроснабжения, вентиляции, слаботочные сети. Строители устанавливают оконные конструкции и витражи, завершают устройство кровли здания.

 

Фото:   скриншот видео/минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
9 августа Дмитрий Азаров отмечает день рождения. Он руководит областью 5 лет, и за это время во многих направлениях произошли существенные позитивные изменения. 
9 августа 2022  19:17
Во благо региона и земляков – чем отмечены 5 лет Самарской области под руководством Дмитрия Азарова
91
В субботу, 13 августа, в Самарской области состоится празднование Дня физкультурника
9 августа 2022  13:45
В субботу, 13 августа, в Самарской области состоится празднование Дня физкультурника
203
Фестиваль Жигулевских гор и Бещевской вишни пройдет в Ширяево
9 августа 2022  13:39
Фестиваль Жигулевских гор и Бещевской вишни пройдет в Ширяево
234
появилась полная программа Метафеста-2022 в Самаре
9 августа 2022  12:00
Появилась полная программа Метафеста-2022 в Самаре
246
В Самаре планируют перекрытие участка улицы Ново-Садовой
9 августа 2022  09:44
В Самаре планируют перекрытие участка улицы Ново-Садовой
265
Весь список