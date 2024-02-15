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Благодаря национальному проекту «Культура» продолжается строительство III пускового комплекса Самарского театра юного зрителя



На сегодняшний день построены первый и второй пусковые комплексы, третий является завершающим.



Проектом предусмотрена центральная входная группа с ул. Льва Толстого (тамбур и входной вестибюль), она объединит весь комплекс зданий.



На данный момент завершены работы по кирпичной кладке стен и перегородок, монтаж сценического механического оборудования большого и малого зала, наружной системы хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, водоснабжения, устройство кровли. Ведутся отделочные работы и монтаж системы вентиляции, кондиционирования и дымоудоления, а также продолжаются отделочные работы.



После завершения строительства III пускового комплекса театр будет иметь три зрительных зала общей вместимостью до 800 мест, два репетиционных зала с возможностью проведения постановок, два холла, которые могут быть трансформированы в выставочное пространство или пространство для проведения различных мероприятий.

Фото: Минстрой региона