Продление улицы Авроры в Самаре хотят закончить к 2025 году

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Региональные власти уточнили сроки продления улицы Авроры. Об этом можно судить из проекта приказа Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Согласно документу, стоимость строительства существенно изменилась. Вместо объявляемых ранее 6,8 миллиарда рублей, теперь работы на объекте стоят 8,4 миллиарда рублей. Чиновники Минтранса расписали, сколько денег будут выделять подрядчикам по время реализации проекта:

2022 год — 450 миллионов рублей;

2023 год — 2 миллиарда рублей;

2024 год — 2,9 миллиарда рублей;

2025 год — 3 миллиарда рублей.

Причем в последнем случае, по словам представителей ведомства, объем финансирования сократился. При этом, судя по документам, часть средств «перекинули» с другого масштабного дорожного строительства — магистрали Центральная.

Таким образом, продление Авроры на участке от Московского шоссе до Ново-Садовой начнется в 2022 году и закончится не раньше 2025 года. Ранее чиновники Минтранса предполагали, что работы на объекте займут 48 месяцев.

Но перед началом строительства специалистам придется решить вопрос с изъятием земель. По предварительным подсчетам, Минтрансу предстоит изъять земельные участки площадью 277 888 квадратных метров. На них расположены как жилые дома, так и коммерческие объекты. Всего речь идет о 123 участках, пишет 63.ру.