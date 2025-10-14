продавцы вторичной недвижимости в Самаре готовы снижать цену в объявлении на 4,6%

107

В третьем квартале сроки экспозиции объявлений о продаже вторичной недвижимости стагнировали после сокращения кварталом ранее.

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, за третий квартал 2025 года в российских городах-миллионниках срок активности объявления о продаже квартир на вторичном рынке недвижимости (срок экспозиции) незначительно увеличился — на 0,8% до 109 дней. На протяжении текущего года объявления о продаже оставались активными 110 дней в первом квартале и 108 дней во втором квартале. Таким образом, динамику сроков экспозиции за первые три квартала 2025 года можно считать стагнацией.

В Самаре в третьем квартале 2025 года срок экспозиции готовой квартиры увеличился на 9% — до 106 дней. При этом доля объявлений со снижением цены снизилась на 5,1 п.п. Доля лотов, где продавцы поднимали цену, выросла на 0,4 п.п. Средний дисконт составил 4,6%, что на 0,4 п. п. выше, чем во втором квартале.

Среди миллионников, в третьем квартале сроки активности объявлений сильнее всего сократились в Уфе (-7% ко II кварталу 2025 года — до 120 дней), Волгограде (-6% — до 130 дней), Санкт-Петербурге (-4% — до 112 дней), Ростове-на-Дону (-3% — до 124 дней), Москве (-3% — до 101 дня) и Омске (-2% до 96 дней).

Самые короткие сроки экспозиции готовых квартир в третьем квартале зафиксированы в Перми — 83 дня, Челябинске — 94 дня, Омске — 96 дней, Екатеринбурге — 98 дней и Москве — 101 день.

При этом собственников, готовых снижать цены в объявлении, становится немного больше. Если во втором квартале доля объявлений, цена в которых снижалась, составляла в среднем 52,9% по всем миллионникам, то в третьем квартале 2025 года доля составляет уже 54,6%. А доля объявлений, где собственники повышают цену продолжает снижаться: в третьем квартале 2025 года она составляет 7,4%, в то время как во втором находилась на уровне 8,1%.

Скидки также продолжили расти. Во втором квартале средний дисконт в объявлении о продаже готовой квартиры в среднем по миллионникам составлял 5%, в третьем квартале 2025 года скидки достигли 5,1%. В топ-5 миллионников по размеру средней скидки вошли Краснодар (6,4%), Челябинск (5,5%), Нижний Новгород (5,4%), Волгоград (5,4%), а также Новосибирск и Ростов-на-Дону (по 5,2%).



«Во третьем квартале мы зафиксировали стагнацию сроков экспозиции квартир после их небольшого сокращения в предыдущем периоде, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость. — Несмотря на снижение ставок по рыночным ипотекам, участники рынка остаются осторожными и не спешат корректировать стратегии сделок. Продавцы по-прежнему готовы к дисконтам, а покупатели занимают выжидательную позицию. И хотя мы наблюдали сезонное увеличение активности во вторичном сегменте, говорить о начале растущего тренда на рынке готового жилья преждевременно».