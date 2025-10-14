Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцев приглашают к участию в семейном флешмобе «Мой папа – пример и опора!»
Самарцев приглашают к участию в семейном флешмобе «Мой папа – пример и опора!»
В Самаре Вячеслав Федорищев провел встречу с командой Института развития территорий и исторической среды Самарской области
В Самаре Вячеслав Федорищев провел встречу с командой Института развития территорий и исторической среды Самарской области
Два медиапроекта из Самарской области вышли в финал Всероссийской молодежной премии «ШУМ»
Два медиапроекта из Самарской области вышли в финал Всероссийской молодежной премии «ШУМ»
14 октября - день рождения самарского водопровода!
14 октября - день рождения самарского водопровода!
продавцы вторичной недвижимости в Самаре готовы снижать цену в объявлении на 4,6%
Продавцы вторичной недвижимости в Самаре готовы снижать цену в объявлении на 4,6%
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
Около Самары сотрудник ГАИ спас жизнь мужчине
Около Самары сотрудник ГАИ спас жизнь мужчине
Каждый пятый самарец хочет сменить работу осенью
Каждый пятый самарец хочет сменить работу осенью
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.85
-0.34
EUR 93.92
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
В Музее-галерее «Заварка» пройдет мастер-класс «Конструктор впечатлений»
55 лет на страже детского здоровья: Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой отмечает юбилей
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

Продавцы вторичной недвижимости в Самаре готовы снижать цену в объявлении на 4,6%

14 октября 2025 10:57
107
продавцы вторичной недвижимости в Самаре готовы снижать цену в объявлении на 4,6%

В третьем квартале сроки экспозиции объявлений о продаже вторичной недвижимости стагнировали после сокращения кварталом ранее. 

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, за третий квартал 2025 года в российских городах-миллионниках срок активности объявления о продаже квартир на вторичном рынке недвижимости (срок экспозиции) незначительно увеличился — на 0,8% до 109 дней. На протяжении текущего года объявления о продаже оставались активными 110 дней в первом квартале и 108 дней во втором квартале. Таким образом, динамику сроков экспозиции за первые три квартала 2025 года можно считать стагнацией.

В Самаре в третьем квартале 2025 года срок экспозиции готовой квартиры увеличился на 9% — до 106 дней. При этом доля объявлений со снижением цены снизилась на 5,1 п.п. Доля лотов, где продавцы поднимали цену, выросла на 0,4 п.п. Средний дисконт составил 4,6%, что на 0,4 п. п. выше, чем во втором квартале.

Среди миллионников, в третьем квартале сроки активности объявлений сильнее всего сократились в Уфе (-7% ко II кварталу 2025 года — до 120 дней), Волгограде (-6% — до 130 дней), Санкт-Петербурге (-4% — до 112 дней), Ростове-на-Дону (-3% — до 124 дней), Москве (-3% — до 101 дня) и Омске (-2% до 96 дней). 

Самые короткие сроки экспозиции готовых квартир в третьем квартале зафиксированы в Перми — 83 дня, Челябинске — 94 дня, Омске — 96 дней, Екатеринбурге — 98 дней и Москве — 101 день.

При этом собственников, готовых снижать цены в объявлении, становится немного больше. Если во втором квартале доля объявлений, цена в которых снижалась, составляла в среднем 52,9% по всем миллионникам, то в третьем квартале 2025 года доля составляет уже 54,6%. А доля объявлений, где собственники повышают цену продолжает снижаться: в третьем квартале 2025 года она составляет 7,4%, в то время как во втором находилась на уровне 8,1%.

Скидки также продолжили расти. Во втором квартале средний дисконт в объявлении о продаже готовой квартиры в среднем по миллионникам составлял 5%, в третьем квартале 2025 года скидки достигли 5,1%. В топ-5 миллионников по размеру средней скидки вошли Краснодар (6,4%), Челябинск (5,5%), Нижний Новгород (5,4%), Волгоград (5,4%), а также Новосибирск и Ростов-на-Дону (по 5,2%). 


«Во третьем квартале мы зафиксировали стагнацию сроков экспозиции квартир после их небольшого сокращения в предыдущем периоде, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость. — Несмотря на снижение ставок по рыночным ипотекам, участники рынка остаются осторожными и не спешат корректировать стратегии сделок. Продавцы по-прежнему готовы к дисконтам, а покупатели занимают выжидательную позицию. И хотя мы наблюдали сезонное увеличение активности во вторичном сегменте, говорить о начале растущего тренда на рынке готового жилья преждевременно».

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
400
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
378
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
287
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября 2025  11:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
1138
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
11 октября 2025  16:58
Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков
654
Весь список