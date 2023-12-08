Я нашел ошибку
Главные новости:
в Самарской области открыл свою работу предпринимательский форум «Мой бизнес 63. Точки опоры»
В Самарской области открыл свою работу предпринимательский форум «Мой бизнес 63. Точки опоры»
Антон Силуанов спрогнозировал инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%
Антон Силуанов спрогнозировал инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%
Самарцы стали чаще покупать оборудование для самостоятельного ремонта авто
Самарцы стали чаще покупать оборудование для самостоятельного ремонта авто
В Самарской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний»
В Самарской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний»
Брюссель решил осложнить компаниям из России и Белоруссии поставки газа в страны блока
Брюссель решил осложнить компаниям из России и Белоруссии поставки газа в страны блока
В Тольятти Герой России встретился с подшефными кадетами Росгвардии
В Тольятти Герой России встретился с подшефными кадетами Росгвардии
Билайн бизнес увеличил точность распознавания речи до 90%
Билайн бизнес увеличил точность распознавания речи до 90%
Здание Самарского театра драмы украшено праздничной иллюминацией
Здание Самарского театра драмы украшено праздничной иллюминацией
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.57
-0.21
EUR 99.81
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Выставка «Хлебная лихорадка» откроется в Самаре
На «Станкозаводе» в Самаре пройдет большой Рождественский маркет
В самарском ДК «Победа» пройдет мероприятие, посвященное Дружбе народов
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

Принято решение о выплатах возмещения дольщикам ЖК "Новая заря" в Самаре

8 декабря 2023 11:48
231
Принято решение о выплатах возмещения дольщикам ЖК "Новая заря" в Самаре

В четверг на прямой линии к губернатору Дмитрию Азарову обратились дольщики жилищного комплекса "Новая заря" (Самара, пересечение ул. Советской Армии и Антонова-Овсеенко). Это один из шести объектов, работа по которым в регионе в настоящее время продолжается.


Губернатор отметил, что неоднократно поднимал вопрос по "Новой заре" на заседаниях федерального штаба по нацпроектам, в том числе на вчерашнем заседании.
- Сделаю все, чтобы решение было принято Фондом развития территорий в текущем году, - заверил Дмитрий Азаров.
Уже сегодня стало известно о том, что по ходатайству главы региона Наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение о выплате возмещения участникам долевого строительства "Новой зари". В общей сложности на этом объекте пострадавшими были признаны более 250 человек.


Напомним, активная работа по вопросам обманутых дольщиков ведется в Самарской области с первых дней работы Дмитрия Азарова в должности главы региона. За последние годы в губернии восстановлены права более 7300 участников долевого строительства.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний»
08 декабря 2023, 13:43
В Самарской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний»
За предыдущие годы в акции приняли участие более 33 тысяч неравнодушных жителей Самарской области, которые подарили радость и веру в новогоднее чудо тысячам... Общество
76
Дмитрий Азаров поручил главе Самары встретиться с жителями по вопросам работы транспорта
08 декабря 2023, 11:24
Дмитрий Азаров поручил главе Самары встретиться с жителями по вопросам работы транспорта
Жители Куйбышевского района Самары попросили организовать для микрорайона Волгарь отдельный автобусный маршрут, а также наладить интервалы движения автобуса... Транспорт
158
Самарцам рассказали, как будут работать школы в мороз
08 декабря 2023, 09:34
Самарцам рассказали, как будут работать школы в мороз
Решение доводится до родителей обучающихся классными руководителями накануне вечером. Образование
196
В центре внимания
В Самарской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний»
8 декабря 2023  13:43
В Самарской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний»
79
Принято решение о выплатах возмещения дольщикам ЖК
8 декабря 2023  11:48
Принято решение о выплатах возмещения дольщикам ЖК "Новая заря" в Самаре
226
Дмитрий Азаров поручил главе Самары встретиться с жителями по вопросам работы транспорта
8 декабря 2023  11:24
Дмитрий Азаров поручил главе Самары встретиться с жителями по вопросам работы транспорта
159
Самарцам рассказали, как будут работать школы в мороз
8 декабря 2023  09:34
Самарцам рассказали, как будут работать школы в мороз
196
В Самарской области отремонтировано 7 участков дорог, входящих в опорную сеть России
7 декабря 2023  13:44
В Самарской области отремонтировано 7 участков дорог, входящих в опорную сеть России
392
Весь список