Подрядчика по строительству бассейна в Куйбышевском районе Самары выберут весной

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До 1 апреля в Самаре объявят торги по определению компании, которая построит новый бассейн в Куйбышевском районе города. Об этом стало известно 2 февраля в ходе совещания по реализации национальных проектов на территории Самарской области под руководством зампредседателя правительства Самарской области Александра Фетисова и депутата Госдумы, заместителя секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Александра Хинштейна. В мероприятии приняли участие министры областного правительства, мэрии Самары, а также главы городских и муниципальных районов, сообщается на сайте Хинштейна

Проект бассейна был разработан еще осенью, и получил положительное заключение государственной экспертизы.

По словам главы департамента строительства Самары Сергея Шанова, до 1 апреля будет проведен конкурс по выбору подрядчика, к работам же планируется приступить в июне.

Отметим, что именно Александру Хинштейну удалось добиться привлечения финансирования на этот важный объект. Старый и единственный бассейн в Куйбышевском районе Самары работал на протяжении 30 лет. Построенный в 1977 году комплекс «Нефтяник» был оснащен 6 дорожками и вышкой для прыжков в воду. Но не выдержал испытанием временем и морально устарел, за многие годы эксплуатации пришел в аварийное состояние. С 2005 года бассейн не функционирует.

Крупнейший в Самаре район, в котором проживают почти 100 тысяч человек, не имеет ни одного спортивного комплекса с бассейном.

Было заключено соглашение о финансировании строительства бассейна в Куйбышевском районе Самары между НК «Роснефть» и Администрацией городского округа Самара.

Закрытый плавательный бассейн должен появиться в границах улиц Калининградской и Стадионной уже к концу 2021 года. Он будет иметь шесть плавательных дорожек и трибуну. На строительные работы заложено свыше 230 млн руб., из которых в этом году планируется освоить 40 млн руб.

Кроме того, в этом году по нацпроектам планируется реализовать также и ряд других важных инфраструктурных объектов. В первую очередь, это детсады и школы, спортплощадки, дома культуры и музеи, и культурно-туристические проекты.

Что касается спорта, то в 2020-ом году при содействии Александра Хинштейна в регионе построили две спортивные площадки — в Большерниговском районе и в городе Новокуйбышевске. Также в этом году на базе школы №55 в Куйбышевском районе построен ФОКОТ открытого типа. Основные средства на реализацию объекта (свыше 25 млн. руб.) привлечены из федерального бюджета в рамках пилотного проекта «Единой России», еще 8 млн. руб. – софинансирование регионального бюджета.

До конца 2021 года планируется построить еще два ФОКОТа – в Нефтегорске и в селе Дубовый Умет Волжского района. В дополнение два ФОКОТа и школьный бассейн будут возведены в железнодорожном районе Самары.

Более дальняя перспектива – строительство стадиона в Алексеевском районе с полноценным футбольным полем в 2022 году. На эти цели из федерального бюджета с помощью депутата планируется привлечь 40 млн руб.

Кроме того, на совещании обозначили также и реализованные с помощью Александра Хинштейна проекты в сфере образования. Например, в рамках нацпроекта «Образование» завершена первая очередь школы на 5-ой просеке в Октябрьском районе Самары и реконструкция школы на 450 мест в Новокуйбышевске.

Полным ходом в регионе идет реализация нацпроекта «Культура». Напомним, что в 2020-ом году при содействии депутата были отремонтированы ДК во всех сельских районах 158 избирательного округа. И эта работа продолжается в новом году. Так, в 2021 году идет ремонт домов культуры в Нефтегорске, Большечерниговском и Волжском районе. В планах на 2022-23 годы капремонт ДК в Большеглушицком, Большечерниговском, Волжском и Алексеевском районах Самарской области. Также ремонтируются и оснащаются музыкальными инструментами детские школы искусств. В этом году — в Новокуйбышевске и в Самаре; модернизируются библиотеки.

Отдельно рассмотрели вопрос о строительстве детской школы искусств в Большечерниговском районе области. К работам приступят уже в этом году. На эти цели в региональной казне предусмотрено 150 млн руб. Уже готов проект строительства школы, и в ближайшее время будет направлен на экспертизу. В июле планируется начать строительство. Торжественное открытие запланировано на 2022 год.

Разрабатывается концепция реновации Самарского областного историко — краеведческого музея им. П.В. Алабина в Самаре. К ноябрю будет готов проект на капитальный ремонт и направлен в Минкультуры РФ. Работы планируется завершить к 2024 году.

Александр Хинштейн напомнил участникам совещания о важности участия в федеральных программах:

«Я настойчиво выступаю за вхождение Самарской области во все существующие сегодня федеральные программы. У нас существует принципиальная договоренность с правительством области о том, что по всем проектам будет обеспечено софинансирование из нижестоящих бюджетов. Это значит, что у нас очень хорошие шансы реализовать на территории региона много новых важных объектов».

Отметим, что благодаря лоббистским возможностям Александра Хинштейна в период работы депутатом от Самарской области с 2012 по 2016 гг. в регион из федерального бюджета удалось привлечь более 8 млрд руб. С момента же возвращения в губернию (в 2018 году) только в сельские районы области привлечено свыше 5,4 млрд рублей, и, в основном, по нацпроектам.