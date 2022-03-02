По магистрали Центральной в Самаре будет ходить общественный транспорт

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Стали известны подробности проекта строительства первого этапа магистрали Центральной. 63.RU их сообщили представители Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

— На дублерах предусмотрено обустройство остановок для безрельсового общественного транспорта. Какие маршруты будут проходить по магистрали, станет известно после ввода Центральной в эксплуатацию. При этом в проекте первого этапа нет трамвайной ветки, — пояснили в ведомстве.

К строительству первого участка магистрали Центральной — от Ракитовского шоссе до дороги «Обводная Самары» — планируют приступить в 2022 году. Дорога будет шестиполосной. В районе станции Дачной сделают путепровод тоннельного типа. Машины пустят в нижнем уровне. Но вот строительство двухуровневой развязки на пересечении с Ракитовским шоссе пока не предполагается. Однако собираются сделать выделенные полосы для общественного транспорта, парковки, велодорожки и тротуары.

Причем власти планировали привлечь инвестора. В этом случае проезд для автомобилистов придется сделать платным. Предполагалось, что такса будет варьироваться от 79 рублей для легковых автомобилей до 237 рублей для грузовиков.

Магистраль Центральная — один из самых масштабных транспортных проектов Самарской области. Впервые местные власти заговорили о ее строительстве еще в 1965 году. Тогда в генплане города появились первые наброски будущей дороги. Больше полувека дорога от Ракитовского шоссе до Крымской площади (площади Урицкого. — Прим. ред.) кочевала из одного документа в другой.