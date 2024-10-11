Планетарий в Самаре достроят в 2026 году

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Об этом стало известно на совещании первого заместителя мэра города Ивана Носкова с депутатом Государственной Думы Александром Хинштейном.

По мнению парламентария, планетарий - важнейший культурный и просветительский объект. Он войдет в комплекс "Самара космическая". На пяти этажах, из которых два подземные, разместятся основной зал с куполом в форме звездного неба, концеренц-залы, а на крыше - площадка для астрономических наблюдений.

По словам Хинштейна, есть объективные причины по которым срок сдачи объекта сдвинулся на 2026 год. Носков в свою очередь пообещал взять работы под личный контроль, пишет МК.