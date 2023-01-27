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Переустройство трамвайной линии в районе строительства метро "Театральная" планируется начать 1 февраля

27 января 2023 17:26
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В Самаре продолжается строительство метро, выполняются работы по выносу инженерных коммуникаций.

Метрострой: к переустройству трамвайной линии в районе перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской планируется приступить 1 февраля.

В Самаре продолжается строительство метро, выполняются работы по выносу инженерных коммуникаций.

Работы по переустройству трамвайной линии (на повороте с улицы Красноармейской на улицу Галактионовскую) планируется начать 1 февраля текущего года. Этот срок обозначен сегодня в ходе совещания, которое Владимир Василенко провел с участием представителей регионального заказчика строительства метро и подрядной организации.

«В ближайшее время подрядчику поступят материалы. Планируется, что трамвайная линия будет переустроена в период с 1 по 12 февраля. На это время движение не закрываем, трамваи продолжат курсировать по старому полотну. С целью минимизации неудобств для жителей стыковку имеющихся и новых рельсов нужно будет делать только в ночные часы, – сообщил Первый вице-мэр. – После закрытия перекрестка сделают и переключение водовода. То есть отдельно для переврезки ограничение движения в этой локации не понадобится».

На следующем оперативном совещании рассмотрят вопрос, касающийся работы дополнительных автобусов для обеспечения стабильного транспортного сообщения в период закрытия перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской. Специалисты также пояснили, что трамвайное движение и в это время будет сохранено – трамвайные поезда будут следовать по переустроенной линии. Кроме того, предполагается, что временно на эту ветку будут перенаправлены трамваи, которые сейчас осуществляют рейсы по улице Фрунзе. 

После завершения работ по строительству метро все трамвайные пути будут восстановлены в прежних границах.

 

Фото:   администрация Самары

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