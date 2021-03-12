Около Самара-Арены возведут несколько тематических кластеров

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В скором времени территория около стадиона "Самара Арена" заметно преобразится. На одном из участков построят жилой комплекс "Арена Парк", а концепцию для него придумали датские архитекторы, которые победили в международном конкурсе на лучший проект застройки.

Андрей Асадов и Свен Осмерс - представители датской компании, которая подала заявку на конкурс. Работы принимались в 2020 году. Интересный факт - организация занимается финансовыми услугами в области аудита и консалтинга. Однако мужчины признались, что положительный опыт участия в проектах освоения территории у них тоже есть. Вот и в конкурсе на комплексную застройку территории у стадиона им удалось обойти остальных - датчане выиграли 3 млн рублей и возможность реализовать свой проект.



В настоящий момент участок, который ждет преображения, представляет собой пустырь площадью 190 тысяч квадратных метров.



Так описал концепцию застройки представитель компании-победителя Андрей Асадов:

- Чтобы сделать проект максимально интересным и стабильным, мы разделили участок на несколько тематических кластеров, которые могли бы развиваться независимо друг от друга. Среди них – технологический кластер с исследовательским кампусом и научным музеем, выставочный центр с гостиницами, театром мюзикла и арт-деревней, а также спортивный кластер с ипподромом и центром экстремальных и водных видов спорта.

При этом все кластеры объединены центральным бульваром, где, как считают архитекторы, будет хорошее подспорье для развития малого бизнеса и активного отдыха жителей. Центром всего проекта является большой парк, примыкающий к стадиону, который планируется превратить в современное общественное пространство. Также на всей территории будет много зеленых зон, пишет Сова.инфо.