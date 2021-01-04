Около «Самара Арены» предложили построить ТРЦ

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Сейчас вокруг стадиона много свободной территории.

В ближайшие годы территорию около «Самара Арены» собираются преобразить и разместить там различные развлекательные и спортивные объекты. Один из вариантов — строительство ТРЦ на Последней миле.

— Площадь зоны — 32 гектара. Здесь предлагается разместить тематический парк, ТЦ, многофункциональный зал для мероприятий (вместимостью 12–15 тысяч человек). Механизм реализации проекта — государственно-частное партнерство. Срок его реализации — 2025–2027 годы, — говорится в концепции развития территории вокруг «Самара Арены», размещенной на сайте Министерства строительства области.

«Самара Арену» ввели в эксплуатацию 27 апреля 2018 года — последним из всех стадионов, которые строили в России к чемпионату мира. Здесь прошли шесть матчей ЧМ.

Эту концепцию чиновники разработали на основе идей из всех проектов, которые заняли призовые места в международном конкурсе. Свои идеи они объединили в презентации. Мы подготовили обзор предложений по развитию территории около стадиона. Утвердить финальный сценарий в правительстве Самарской области должны в марте 2021 года.

Видеопрезентацию со всеми архитектурными решениями чиновники обещают представить в июне 2021 года. Затем потребуется корректировка проекта планировки территории. Выставить земли на аукционах собираются в сентябре 2021 года. Если всё пройдет в срок, то уже после этого этапа начнется застройка, пишет 63.ру

Эскиз: Министерство строительства Самарской области