Около Парка 60-летия Советской власти в Самаре поставят забор

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В ближайшее время территория леса на Московском шоссе станет полностью недоступной для жителей Самары. Об этом 63.RU сообщил директор ООО «Лагуна» Денис Грузинов.

Речь идет о двух земельных участках, которые располагаются за торговым центром «Рента» на Московском шоссе. Жители считают их частью Парка 60-летия Советской власти. Но оказалось, что землю давно передали в частную собственность.

Владельцем является ООО «Лагуна». Компания сдала площадку в аренду самарскому бизнесмену Сергею Калинину.

— Он отвечает за техническую эксплуатацию участка. Знаю, что арендатор уже установил там будку с охранником, оградил территорию забором. Пока что временным. Это временное сигнальное ограждение. Когда растает снег, ему на смену придет постоянное. Какое оно будет — деревянный, металлический или бетонный забор, я не знаю. Но после этого начнется активная фаза строительства. По предварительным расчетам, мы начнем через месяц. Может быть, и раньше, как погода позволит, — заявил 63.RU Денис Грузинов.

Известно, что ООО «Лагуна» планирует построить на своей территории парк развлечений. Автор концепции, архитектор Александр Пашин, публиковал эскизы.

Однако не все местные жители согласны с планами по освоению территории. Они обратились за помощью к чиновникам и в полицию. Как заявила мэр Самары Елена Лапушкина, действия собственника предстоит проверить правоохранителям.