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Общественники Самары за строительство детского центра от РПЦ у ботсада

6 апреля 2021 13:42
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Общественники Самары за строительство детского центра от РПЦ у ботсада

На странице Самарской митрополии в соцсети опубликовано обращение в связи со строительством детского центра в Самаре.

Напомним, ранее стало известно, что в Самаре возле Ботанического сада (участок в последние годы не принадлежит Ботсаду и сейчас передан епархии) на пересечении улиц Мичурина и Врубеля началось строительство детского епархиального образовательного центра.

Против этого выступил ряд местных жителей, они начали подписывать интернет-петицию, в которой, среди прочего, говорится о том, что, цитата, "местные жители хотели бы увидеть на этом месте государственную общеобразовательную школу, детский сад или пространство для отдыха" и "жителям нужно пространство для отдыха, а не очередная колокольня".

На странице Самарской митрополии в настоящее время опубликовано обращение троих представителей православно-патриотических общественных организаций. В нем говорится, что в центре собираются открыть бесплатные детские кружки и спортсекции, а на территории оборудовать парковую зону и детские площадки. Также там написано, что, цитата, "подавляющее большинство проживающих в Октябрьском районе поддерживают это начинание". Составителя петиции при этом авторы обращения критикуют за либеральные взгляды, пишет Самру.ру.

"По факту, объявлена война нашим детям. Мы твердо верим, что антихристианские потуги недоброжелателей, поддерживаемых прозападными псевдополитиками, не найдут отклика на исконно православной самарской земле", - говорится в обращении.

 

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