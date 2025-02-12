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Объем предложения готового жилья в Самаре снизился в начале года

12 февраля 2025 11:30
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объем предложения готового жилья в Самаре снизился в начале года

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в январе 2025 года рост медианной стоимости квадратного метра на вторичном рынке в городах-миллионниках составил 0,5%, его средняя стоимость составила 138 000 рублей. Колебание цены по всем городам находилось в диапазоне от -0,9% до +1,2%.

В Самаре медианная стоимость квадратного метра готового жилья в январе составила 116 000 рублей. За месяц она почти не изменилась, увеличившись на 0,4%. При этом количество доступных предложений сократилось на 7,3%. Средняя полная стоимость квартиры на вторичном рынке в январе составила 5,8 млн рублей, а средняя площадь лота в Самаре в начале 2025 года составляет 50,1 кв.м.

Лидерами по росту стоимости квадратного метра вторичной недвижимости за месяц среди миллионников стал Новосибирск (+1,2% до 120 000 рублей), на втором месте - Казань (+1,1% до 180 000 рублей), на третьем - Москва (+1,1% до 351 000 рублей).

В 11 из 16 мегаполисов изменение цены составило составило от 0,1% до 0,9% за месяц. Снижение зафиксировано в Краснодаре, (-0,9% до 119 000 р/кв.м) и Омске (-0,3% до 105 000 р/кв.м).

«Рынок вторичного жилья находится в сезонном состоянии снижения активности, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость, — В самой ближайшей перспективе спрос на вторичном рынке вернется к показателям осени 2024 года. Объем доступных предложений также восстановится в начале февраля за счет возвращения продавцов после праздников. В более отдаленной перспективе мы скорее всего увидим стагнацию спроса и предложения. В условиях, когда рыночные ставки по ипотеке остаются на высоком уровне, а средние цены на готовые квартиры стагнируют, их срок экспозиции растет. Поэтому продавцам либо приходится предлагать скидки, либо переходить на рынок долгосрочной аренды. Еще одна тактика - ожидание роста спроса со стороны покупателей. Все эти факторы говорят о том, что значительный рост предложения наступит не раньше начала цикла смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ».

Объем предложения в январе снизился во всех миллионниках в среднем на 6,1%. Наиболее значительное сокращение базы фиксируется в Перми, Челябинске, Нижнем Новгороде и Казани. Сокращение предложения в городах связано с сезонными факторами и снижением спроса на рынке вторичного жилья в праздничный период.

Городами с самыми дорогими квадратными метрами на вторичном рынке остаются Москва (+1,1% за месяц до 351 000 руб./кв. м), Санкт-Петербург (+0,9% до 210 000 руб./кв. м), Казань (+1,1% до 180 000 руб./кв. м), Нижний Новгород (+0,5% до 137 000 руб./кв. м) и Красноярск (+0,4% до 131 000 руб./кв. м). «Квадраты» менее 100 000 рублей на рынке вторичной недвижимости реализуются в Челябинске и Волгограде.

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