Новый плавательный комплекс в Самаре поставлен на кадастровый учет

4454,4 квадратных метра – площадь нового бассейна, построенного в Куйбышевском районе города Самары в ходе реализации нацпроекта «Демография». Об этом сообщили в Управлении Росреестра по Самарской области. Бассейну присвоен адрес: Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район Куйбышевский, город Самара, улица Калининградская, здание 11.
Регистрация долгожданного спортивного объекта проводилась отделом регистрации долевого участия в строительстве в сжатые сроки. Уверены, что новый плавательный бассейн будет работать на радость людям.