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Новая государственная программа "Строительство" появится в РФ с 1 января 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, передает ТАСС.

"Раздел III перечня государственных программ Российской Федерации <...> дополнить позицией следующего содержания: "Строительство", - говорится в документе, опубликованном на портале официальных правовых актов.

Там отмечается, что распоряжение о новой госпрограмме вступит в силу с 1 января, период ее реализации составит пять лет. Ответственным исполнителем назначен Минстрой РФ.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС