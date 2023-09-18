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Названы точные сроки, когда в Самаре должны расселить дома из-за стройки метро

18 сентября 2023 12:58
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Названы точные сроки, когда в Самаре должны расселить дома из-за стройки метро

В разбирательствах властей и жителей домов на Галактионовской и прилегающих улицах появились новые сроки. Стороны не могут достичь понимания по вопросу расселения домов в центре города, которые попадают в зону строительства станции метро «Театральная». Тему обсуждали на недавнем совещании в мэрии, пишет 63.ру.

— Сейчас дожидаемся завершения процедуры изъятия зданий, чтобы была возможность приступить к их сносу. Реализацией этих мероприятий занимается, прежде всего, Министерство строительства Самарской области. Поставлена задача — завершить расселение до конца октября, — сообщил заместитель директора ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» Александр Богданов.

Станция «Театральная» станет последней на первой линии самарского метрополитена. Она будет располагаться на Галактионовской — за оперным театром. Конструкцию платформы сделают колонного типа, с двумя вестибюлями и тремя лестничными сходами. Срок ввода станции в эксплуатацию назначили на конец 2024 года. Однако сейчас работы до сих пор находятся на подготовительном этапе. Метростроители еще не начали прокладку тоннелей. Хотя один тоннелепроходческий комплекс (ТПК) уже собрали.

Возможно, тормозит ситуацию и не до конца решенный вопрос с расселением людей. Он затянулся больше чем на год. Первые документы с результатами оценки жилплощади собственники начали получать летом 2022 года. Однако цифры людей не устроили. Владельцы жилья посчитали, что сумма компенсаций не соответствует реальной стоимости квартир, которые у них изымают. 

В начале ноября прошлого года для переселенцев власти утвердили денежную субсидию. Претендовать на нее могли те, у кого изымается квартира площадью меньше 33 кв. м и у кого нет другого жилья. Такой вариант также не понравился расселенцам. При этом власти заверяли, что по головам идти не собираются. Владельцы жилья добиваются пересчета стоимости квадратных метров.

 

 

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