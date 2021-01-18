Названы сроки строительства новой дороги в Кировском районе Самары

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Власти Самары решили продлить срок действия программы по стимулированию жилищного строительства. Проект постановления администрации сейчас проходит согласование.

В документе прописаны планы и сроки строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Среди проектов — новая дорога в Кировском районе.

— Речь идет о строительстве дороги по 5-й линии на 19-м км Московского шоссе с инженерными сетями и локальными очистными сооружениями. Работы планируется проводить в три этапа. Срок сдачи двух первых — 2022 год, — следует из проекта постановления.

Проект связан с планами СОФЖИ по застройке территории военной части на 19-м км Московского шоссе — за ТЦ Metro. Там построят 7 жилых высоток. Мы публиковали эскизы нового ЖК. Дорога должна будет обеспечить его транспортную доступность. На первом этапе предполагается организовать выезд на Московское шоссе.

— По дороге планируется пустить общественный транспорт. Предположительно, это будет льготный маршрут. В дальнейшем дорогу свяжут с Ракитовским шоссе, — пояснил представитель СОФЖИ.

Это как раз станет третьем этапом строительства дороги.

— Планируется организация выезд на Ракитовское шоссе. Срок сдачи — 2024 год, — указано в программе мэрии Самары.

Также в состав транспортной инфраструктуры ЖК войдут многоуровневые паркинги. Отведут места и для бесплатной парковки. А вот во дворы пускать машины не будут, пишет 63.ру.

Фото pixabay.com