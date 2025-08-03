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Названа средняя цена за 1 квадратный метр жилья в Самаре

3 августа 2025 13:00
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Названа средняя цена за 1 квадратный метр жилья в Самаре

С начала года стоимость квартир в самарских новостройках выросла в среднем на 5–10%. По словам экспертов, первичку сейчас покупают только по льготной ипотеке.

Вторичка эконом-класса немного упала в цене, а премиум и бизнес-класс дешевле не стали. Те, кто могут купить жилье за наличку, ждут скидок и хранят пока деньги на вкладах.

«Средняя стоимость 1 квадратного метра жилья в Самаре на июль 2025 года составила 148 тысяч рублей в новостройках и 113 тысяч рублей на вторичном рынке, — рассказал 63.RU директор „Альянс Недвижимость“ Андрей Ермошкин. — До конца 2025 года рынок недвижимости будет находиться в спокойном состоянии без резких колебаний. Если ключевая ставка существенно снизится, то вниз пойдут и ипотечные ставки, и проценты по вкладам. А значит, спрос на жилье вырастет», пишет 63.ру. 

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