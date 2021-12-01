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На улице Авроры в Самаре хотят построить 6 многоуровневых развязок

1 декабря 2021 13:01
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На улице Авроры в Самаре хотят построить 6 многоуровневых развязок

В Самаре могут провести реконструкцию улицы Авроры. Идея прописана в проекте поправок к Генеральному плану города, который представили жителям на обсуждение.

Судя по представленной карте планируемых транспортных объектов, речь идет о существующем участке от Московского шоссе до Южного моста. При этом предполагается строительство развязок. 

Путепроводы планируют построить на пересечениях Авроры с улицами Дыбенко, Мориса Тореза, Аэродромной и Партизанской. Многоуровневые развязки планируют сделать на перекрестках с Гагарина и Промышленности.

Также на карте планируемых транспортных объектов отображены планы по продлению улицы Авроры от Московского шоссе до Ново-Садовой. Причем на пересечении с последней предполагается размещение многоуровневой развязки. Однако по планам регионального Минтранса, ее собираются сделать на перекрестке с Московским шоссе — в виде тоннеля. Такие же есть на перекрестках с проспектом Кирова и с Ракитовским шоссе, пишет 63.ру.

Новая дорога будет рассчитана на четыре полосы движения. Помимо многоуровневой развязки, планируют построить надземный пешеходный переход с лифтом и обустроить парковки для экскурсионных автобусов. Предполагается, что они будут находиться в районе Ботанического сада.

Перед началом строительства региональным властям необходимо зачистить территорию. Мы публиковали список локаций, которые попадут под застройку.

— Проект внесения изменений в Генеральный план подготовили, чтобы уточнить положения документа и привести его в соответствие с действующими требованиями в области градостроительного законодательства. Если его примут, то Генплан будет содержать положение о территориальном планировании с расчетами, карту функционального зонирования, планируемого размещения объектов местного значения (социальных, транспортных), границ населенных пунктов Самары, охранных зон, лесов. Жители смогут принять участие в обсуждении документа через интернет. Мнения собирают на сайте администрации Самары, — рассказал глава Департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.

Также чиновник объяснил, каковы перспективы строительства объектов, обозначенных на картах:

— Обозначение этих объектов в Генплане позволит ускорить работу над ними после их включения в государственные и муниципальные программы и при наличии финансирования.

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