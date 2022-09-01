На рынке строящегося жилья в Самаре в августе цены понизились

Средневзвешенная по городу цена предложения жилья в новостройках в августе составила 100 431 рубль за квадратный метр. По сравнению с данными прошлого месяца, средневзвешенная стоимость в августе понизилась на 503 рубля за квадратный метр или на -0,5%.
|
Средневзвешенная по городу цена предложения в июле (руб./кв. м)
|
Средневзвешенная по городу цена предложения в августе (руб./кв. м)
|
Абсолютное изменение (руб./кв. м)
|
Относительное изменение (%)
|
100 934
|
100 431
|
-503
|
-0,5
По районам Самары ситуация выглядела следующим образом:
|
Районы
|
Средневзвешенная цена в июле
(руб./кв. м)
|
Средневзвешенная цена в августе
(руб./кв. м)
|
Абсолютное изменение (руб./кв. м)
|
Относительное изменение
|
Железнодорожный
|
129 796
|
129 799
|
3
|
0,00
|
Кировский
|
96 959
|
97 423
|
464
|
0,48
|
Красноглинский
|
82 758
|
82 349
|
-409
|
-0,49
|
Куйбышевский
|
74 373
|
74 640
|
267
|
0,36
|
Ленинский
|
168 198
|
140 632
|
-27 566
|
-16,39
|
Октябрьский
|
106 378
|
107 045
|
667
|
0,63
|
Промышленный
|
94 460
|
94 730
|
270
|
0,29
|
Самарский
|
144 190
|
144 190
|
0
|
0,00
|
Советский
|
96 213
|
96 701
|
488
|
0,51
В августе цены на квартиры в новостройках остались на уровне июльских. Единственным районом, показавшим значительное изменение цен, стал Ленинский – там средневзвенная цена изменилась на 27 566руб. за квадратный метр. Застройщик ЖК "Маяковский NEW" снизил цены на квартиры, что и повлияло на средневзвешенную цену.
В целом застройщики не спешат корректировать цены, наблюдая за развитием ситуации на рынке недвижимости.
Средневзвешенная цена предложения квартир с разным количеством комнат:
|
Районы
|
Студии (руб./кв. м)
|
Однокомнатные квартиры (руб./кв. м)
|
Двухкомнатные квартиры (руб./кв. м)
|
Трехкомнатные квартиры (руб./кв. м)
|
4 и более комнат (руб./кв. м)
|
Железнодорожный
|
-
|
132 266
|
126 836
|
128 052
|
-
|
Кировский
|
115 107
|
104 936
|
95 980
|
91 873
|
-
|
Красноглинский
|
-
|
88 329
|
78 155
|
77 000
|
-
|
Куйбышевский
|
71 301
|
76 746
|
76 007
|
69 436
|
-
|
Ленинский
|
-
|
145 563
|
136 421
|
130 000
|
-
|
Октябрьский
|
113 631
|
113 250
|
105 731
|
101 353
|
137 050
|
Промышленный
|
111 154
|
110 542
|
91 626
|
86 968
|
-
|
Самарский
|
140 000
|
152 341
|
137 193
|
141 701
|
-
|
Советский
|
85 617
|
97 060
|
105 033
|
88 831
|
-
|
Город
|
102 463
|
108 027
|
98 694
|
94 926
|
137 050
Средневзвешенная цена предложения квартир по классам жилья:
|
Районы
|
Стандарт** (руб./кв. м)
|
Комфорт (руб./кв. м)
|
Бизнес
(руб./кв. м)
|
Элит/премиум (руб./кв. м)
|
Железнодорожный
|
-
|
129 799
|
-
|
-
|
Кировский
|
97 423
|
-
|
-
|
-
|
Красноглинский
|
82 349
|
-
|
-
|
-
|
Куйбышевский
|
75 282
|
74 329
|
-
|
-
|
Ленинский
|
-
|
140 640
|
136 391
|
-
|
Октябрьский
|
101 291
|
110 991
|
-
|
-
|
Промышленный
|
-
|
94 730
|
-
|
-
|
Самарский
|
-
|
144 190
|
-
|
-
|
Советский
|
84 741
|
99 326
|
-
|
-
|
Город
|
94 556
|
103 571
|
136 391
|
-