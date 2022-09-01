На рынке строящегося жилья в Самаре в августе цены понизились

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Средневзвешенная по городу цена предложения жилья в новостройках в августе составила 100 431 рубль за квадратный метр. По сравнению с данными прошлого месяца, средневзвешенная стоимость в августе понизилась на 503 рубля за квадратный метр или на -0,5%.

Средневзвешенная по городу цена предложения в июле (руб./кв. м) Средневзвешенная по городу цена предложения в августе (руб./кв. м) Абсолютное изменение (руб./кв. м) Относительное изменение (%) 100 934 100 431 -503 -0,5

По районам Самары ситуация выглядела следующим образом:

Районы Средневзвешенная цена в июле (руб./кв. м) Средневзвешенная цена в августе (руб./кв. м) Абсолютное изменение (руб./кв. м) Относительное изменение Железнодорожный 129 796 129 799 3 0,00 Кировский 96 959 97 423 464 0,48 Красноглинский 82 758 82 349 -409 -0,49 Куйбышевский 74 373 74 640 267 0,36 Ленинский 168 198 140 632 -27 566 -16,39 Октябрьский 106 378 107 045 667 0,63 Промышленный 94 460 94 730 270 0,29 Самарский 144 190 144 190 0 0,00 Советский 96 213 96 701 488 0,51

В августе цены на квартиры в новостройках остались на уровне июльских. Единственным районом, показавшим значительное изменение цен, стал Ленинский – там средневзвенная цена изменилась на 27 566руб. за квадратный метр. Застройщик ЖК "Маяковский NEW" снизил цены на квартиры, что и повлияло на средневзвешенную цену.

В целом застройщики не спешат корректировать цены, наблюдая за развитием ситуации на рынке недвижимости.

Средневзвешенная цена предложения квартир с разным количеством комнат:

Районы Студии (руб./кв. м) Однокомнатные квартиры (руб./кв. м) Двухкомнатные квартиры (руб./кв. м) Трехкомнатные квартиры (руб./кв. м) 4 и более комнат (руб./кв. м) Железнодорожный - 132 266 126 836 128 052 - Кировский 115 107 104 936 95 980 91 873 - Красноглинский - 88 329 78 155 77 000 - Куйбышевский 71 301 76 746 76 007 69 436 - Ленинский - 145 563 136 421 130 000 - Октябрьский 113 631 113 250 105 731 101 353 137 050 Промышленный 111 154 110 542 91 626 86 968 - Самарский 140 000 152 341 137 193 141 701 - Советский 85 617 97 060 105 033 88 831 - Город 102 463 108 027 98 694 94 926 137 050

Средневзвешенная цена предложения квартир по классам жилья: