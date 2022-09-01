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На рынке строящегося жилья в Самаре в августе цены понизились

1 сентября 2022 13:17
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На рынке строящегося жилья в Самаре в августе цены понизились

Средневзвешенная по городу цена предложения жилья в новостройках в августе составила 100 431 рубль за квадратный метр. По сравнению с данными прошлого месяца, средневзвешенная стоимость в августе понизилась на 503 рубля за квадратный метр или на -0,5%.

 

Средневзвешенная по городу цена предложения в июле (руб./кв. м)

Средневзвешенная по городу цена предложения в августе (руб./кв. м)

Абсолютное изменение (руб./кв. м)

Относительное изменение (%)

100 934

100 431

-503

-0,5

 

По районам Самары ситуация выглядела следующим образом:

 

Районы

Средневзвешенная цена в июле

(руб./кв. м)

Средневзвешенная цена в августе

(руб./кв. м)

Абсолютное изменение (руб./кв. м)

Относительное изменение 

Железнодорожный

129 796

129 799

3

0,00

Кировский

96 959

97 423

464

0,48

Красноглинский

82 758

82 349

-409

-0,49

Куйбышевский

74 373

74 640

267

0,36

Ленинский

168 198

140 632

-27 566

-16,39

Октябрьский

106 378

107 045

667

0,63

Промышленный

94 460

94 730

270

0,29

Самарский

144 190

144 190

0

0,00

Советский

96 213

96 701

488

0,51

 

В августе цены на квартиры в новостройках остались на уровне июльских. Единственным районом, показавшим значительное изменение цен, стал Ленинский – там средневзвенная цена изменилась на 27 566руб. за квадратный метр. Застройщик ЖК "Маяковский NEW" снизил цены на квартиры, что и повлияло на средневзвешенную цену. 

В целом застройщики не спешат корректировать цены, наблюдая за развитием ситуации на рынке недвижимости.

 

Средневзвешенная цена предложения квартир с разным количеством комнат:

 

Районы

Студии (руб./кв. м)

Однокомнатные квартиры (руб./кв. м)

Двухкомнатные квартиры (руб./кв. м)

Трехкомнатные квартиры (руб./кв. м)

4 и более комнат (руб./кв. м)

Железнодорожный

-

132 266

126 836

128 052

-

Кировский

115 107

104 936

95 980

91 873

-

Красноглинский

-

88 329

78 155

77 000

-

Куйбышевский

71 301

76 746

76 007

69 436

-

Ленинский

-

145 563

136 421

130 000

-

Октябрьский

113 631

113 250

105 731

101 353

137 050

Промышленный

111 154

110 542

91 626

86 968

-

Самарский

140 000

152 341

137 193

141 701

-

Советский

85 617

97 060

105 033

88 831

-

Город

102 463

108 027

98 694

94 926

137 050

 

 

Средневзвешенная цена предложения квартир по классам жилья:

 

Районы

Стандарт** (руб./кв. м)

Комфорт (руб./кв. м)

Бизнес 

(руб./кв. м)

Элит/премиум (руб./кв. м)

Железнодорожный

-

129 799

-

-

Кировский

97 423

-

-

-

Красноглинский

82 349

-

-

-

Куйбышевский

75 282

74 329

-

-

Ленинский

-

140 640

136 391

-

Октябрьский

101 291

110 991

-

-

Промышленный

-

94 730

-

-

Самарский

-

144 190

-

-

Советский

84 741

99 326

-

-

Город

94 556

103 571

136 391

-

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