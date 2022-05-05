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На рынке строящегося жилья в Самаре в апреле цены повысились

5 мая 2022 13:15
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На рынке строящегося жилья в Самаре в апреле цены повысились

Средневзвешенная по городу цена предложения жилья в новостройках в апреле составила 95707 рублей за квадратный метр. По сравнению с данными прошлого месяца, средневзвешенная стоимость в апреле повысилась на 1829 рублей за квадратный метр или на 1,95%, сообщает DOMOSTROYRF.RU.

средневзвешенная по городу цена предложения в марте (руб./кв. м)

средневзвешенная по городу цена предложения в апреле (руб./кв. м)

абсолютное изменение (руб./кв. м)

относительное изменение (%)

93878

95707

1829

1,95
 

 

По районам Самары ситуация выглядела следующим образом:

 

Районы

средневзвешенная цена март (руб./кв. м)

средневзвешенная цена апрель (руб./кв. м)

абсолютное изменение (руб./кв. м)

относительное изменение (%)

Железнодорожный

129825

130011

186

0,14

Кировский

95337

94668

-669

-0,70

Красноглинский

81620

81613

-7

-0,01

Куйбышевский

71214

73836

2622

3,68

Ленинский

130000

140000

10000

7,69

Октябрьский

128707

130632

1925

1,50

Промышленный

93634

92882

-752

-0,80

Самарский

128363

143329

14966

11,66

Советский

83767

90099

6332

7,56
 

Абсолютные цены строящихся квартир в апреле повысились в минимальном количестве самарских новостроек. Однако, из-за их расположения преимущественно в районах с низким объемом строительства (Самарский, Ленинский и Советский), мы увидели скачки средних цен за квадратный метр исключительно в этих районах, которые на среднюю цену по городу практически не повлияли. 

В целом, в отличие от марта, ситуация на рынке новостроек потихоньку стабилизируется: ипотечные ставки немного просели, льготные ипотечные программы начали свое действие.

 

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