На рынке строящегося жилья в Самаре в апреле цены повысились

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Средневзвешенная по городу цена предложения жилья в новостройках в апреле составила 95707 рублей за квадратный метр. По сравнению с данными прошлого месяца, средневзвешенная стоимость в апреле повысилась на 1829 рублей за квадратный метр или на 1,95%, сообщает DOMOSTROYRF.RU.

средневзвешенная по городу цена предложения в марте (руб./кв. м) средневзвешенная по городу цена предложения в апреле (руб./кв. м) абсолютное изменение (руб./кв. м) относительное изменение (%) 93878 95707 1829 1,95

По районам Самары ситуация выглядела следующим образом:

Районы средневзвешенная цена март (руб./кв. м) средневзвешенная цена апрель (руб./кв. м) абсолютное изменение (руб./кв. м) относительное изменение (%) Железнодорожный 129825 130011 186 0,14 Кировский 95337 94668 -669 -0,70 Красноглинский 81620 81613 -7 -0,01 Куйбышевский 71214 73836 2622 3,68 Ленинский 130000 140000 10000 7,69 Октябрьский 128707 130632 1925 1,50 Промышленный 93634 92882 -752 -0,80 Самарский 128363 143329 14966 11,66 Советский 83767 90099 6332 7,56

Абсолютные цены строящихся квартир в апреле повысились в минимальном количестве самарских новостроек. Однако, из-за их расположения преимущественно в районах с низким объемом строительства (Самарский, Ленинский и Советский), мы увидели скачки средних цен за квадратный метр исключительно в этих районах, которые на среднюю цену по городу практически не повлияли.

В целом, в отличие от марта, ситуация на рынке новостроек потихоньку стабилизируется: ипотечные ставки немного просели, льготные ипотечные программы начали свое действие.