На рынке строящегося жилья в Самаре в апреле цены повысились

Средневзвешенная по городу цена предложения жилья в новостройках в апреле составила 95707 рублей за квадратный метр. По сравнению с данными прошлого месяца, средневзвешенная стоимость в апреле повысилась на 1829 рублей за квадратный метр или на 1,95%, сообщает DOMOSTROYRF.RU.
|
средневзвешенная по городу цена предложения в марте (руб./кв. м)
|
средневзвешенная по городу цена предложения в апреле (руб./кв. м)
|
абсолютное изменение (руб./кв. м)
|
относительное изменение (%)
|
93878
|
95707
|
1829
|
1,95
По районам Самары ситуация выглядела следующим образом:
|
Районы
|
средневзвешенная цена март (руб./кв. м)
|
средневзвешенная цена апрель (руб./кв. м)
|
абсолютное изменение (руб./кв. м)
|
относительное изменение (%)
|
Железнодорожный
|
129825
|
130011
|
186
|
0,14
|
Кировский
|
95337
|
94668
|
-669
|
-0,70
|
Красноглинский
|
81620
|
81613
|
-7
|
-0,01
|
Куйбышевский
|
71214
|
73836
|
2622
|
3,68
|
Ленинский
|
130000
|
140000
|
10000
|
7,69
|
Октябрьский
|
128707
|
130632
|
1925
|
1,50
|
Промышленный
|
93634
|
92882
|
-752
|
-0,80
|
Самарский
|
128363
|
143329
|
14966
|
11,66
|
Советский
|
83767
|
90099
|
6332
|
7,56
Абсолютные цены строящихся квартир в апреле повысились в минимальном количестве самарских новостроек. Однако, из-за их расположения преимущественно в районах с низким объемом строительства (Самарский, Ленинский и Советский), мы увидели скачки средних цен за квадратный метр исключительно в этих районах, которые на среднюю цену по городу практически не повлияли.
В целом, в отличие от марта, ситуация на рынке новостроек потихоньку стабилизируется: ипотечные ставки немного просели, льготные ипотечные программы начали свое действие.