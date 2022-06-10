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На пустыре в поселке Зубчаниновка в Самаре хотят построить 5 жилых домов

10 июня 2022 11:54
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На пустыре в поселке Зубчаниновка в Самаре хотят построить 5 жилых домов

Квартал в границах Аэропортовского шоссе, Магистральной, Металлургической и Товарной планируют превратить в жилой микрорайон. Об этом можно судить из документов, которые предоставили специалисты ООО «Сокол-2». Материалы опубликовали на сайте мэрии Самары.

— Компании принадлежат два участка. Площадь первого — 54 тысячи квадратных метров. Здесь планируют построить 3 жилых дома. Предполагается, что в них будет от 15 до 19 этажей. Также на этом земельном участке возведут школу и детский сад. Второй участок меньше, около 28 тысяч квадратных метров. На нем планируют построить 2 жилых дома высотой в 17 этажей, — следует из опубликованных документов.

Правообладателем на оба участка является компания ООО «Сокол-2». По данным системы «Контур.Фокус», «Сокол-2» является действующим предприятием. Дата образования — октябрь 2015 года. Генеральный директор и единственный учредитель — Анатолий Давидюк. Его компания «Новый Дон» возвела ЖК «Сокол», ЖК «Феникс», ЖК «Рекорд». Также застройщик планирует построить небоскребы на территории ГПЗ-4 и освоить площадку около Парка 60-летия Советской власти.

Указанные земельные участки находятся в поселке Зубчаниновка. Судя по картам, сейчас на этом месте — пустырь, пишет 63.ру.

Сейчас проект ООО «Сокол-2» проходит стадию публичных обсуждений. Они закончатся 16 июня. Один из вопросов, который вынесли на рассмотрение — это количество мест на парковках в новом жилом микрорайоне. По замыслу застройщика, на одну квартиру должно приходиться 0,3 места на стоянке.

К слову, год назад на Магистральной эта же компания пыталась начать строительство высоток и получить в мэрии разрешение на проведение работ. Правда, тогда речь шла о другом участке, который находится через дорогу от Аэропортовского шоссе (в районе домов 64а и 66 по Магистральной). Компании, выступившей с инициативой, отказали в рассмотрении предложения на публичных слушаниях, так как оно на тот момент не соответствовало генеральному плану Самары.

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