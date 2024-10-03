На пересечении Московского шоссе и улицы 22 Партсъезда в Самаре могут построить высотки

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В Самаре проведут общественные обсуждения по поводу многоэтажной застройки возле ТЦ «Парк Хаус». Речь идет о земельном участке площадью квадратных метров на пересечении Московского шоссе и улицы 22 Партсъезда. Информация об этом опубликована на сайте мэрии Самары.

— Общественные обсуждения пройдут в срок с 3 по 24 октября, — следует из документа.

Экспозицию проекта решения с 10 по 17 октября разместят в холле первого этажа департамента градостроительства Самары на улице Галактионовской, 121. Высказать свое мнение по поводу высотной застройки можно будет через сайт городской администрации, электронную почту, также можно будет оставить запись в журнале посетителей экспозиции, пишет Самара-КП.