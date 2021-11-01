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На межведомственной комиссии обсудили вопросы сокращения объемов незавершенного строительства в регионе

1 ноября 2021 18:11
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За последние годы количество таких объектов сократилось более чем в два раза.

Вопросы сокращения объемов незавершенного строительства и передачи введенных объектов балансодержателям обсудили на межведомственной комиссии под председательством первого вице-губернатора – председателя Правительства Виктора Кудряшова.

Региональный кабмин системно занимается проблемами незавершенного строительства: за последние годы количество таких объектов сократилось более чем в два раза. С начала 2021 года реестр «недостроев» сократился еще на 11%, соответственно, уменьшились затраты бюджета на их содержание.

Проблемы, которые решает комиссия, копились десятилетиями. Но сейчас работа в этом направлении с каждым годом набирает обороты. В 2019 были завершены и переданы эксплуатирующим организациям объекты стоимостью 3,406 млрд рублей, в 2020 – на 11,570 млрд рублей. До конца текущего года планируется завершить долгострои также на значительную сумму – 7, 888 млрд рублей. 

Как отметил Виктор Кудряшов, динамика заметна, и до конца года планируется довести цифру до 15%, а в следующем сократить «незавершенку» еще на четверть.

Помимо этого, члены межведомственной комиссии обсудили проблемные моменты, связанные с регистрацией и передачей уже введенных в эксплуатацию объектов капстроя в собственность. Глава правительства поставил задачу сделать акцент на этом направлении.

Отдельная тема совещания – целесообразность достройки конкретных объектов, которые имеют социальную значимость. Ранее, напомним, комиссия приняла решение о завершении строительства в том числе станции метро Алабинская, детского отделения психоневрологической больницы на ул. Воронежской Самары, Нефтегорской центральной районной больницы.

В частности, обсудили варианты достройки коттеджного поселка в Безенчуке. В 2005 году его начали возводить для переселения из аварийного и ветхого жилья. До завершения программы в 2009 году построили девять домов, каждый площадью около 100 кв.м.

Как отметил глава Безенчукского района Владимир Аникин, кирпичные каркасы находятся в удовлетворительном состоянии, дома можно достраивать и эксплуатировать. Предварительно, стоимость достройки каждого коттеджа – от 2,5 до 3 млн рублей. Он также пояснил, что рядом с кварталом уже размежеваны сто земельных участков для многодетных семей, и территория постепенно развивается. В прошлом году провели электричество, началось формирование грунтовых дорог.

Поскольку по нормативам при переселении на одного человека положено 18 кв.м, было предложено рассмотреть вариант перепланировки коттеджей, чтобы в каждом доме проживало две семьи.

Учитывая инвестиции в достройку домов - около 25 тыс за кв. м, а также в коммуникации и дорожную инфраструктуру, реализация проекта была признана целесообразной.

«Интересный проект, давайте за него браться. Прошу главу района вместе с представителями минстроя проработать вопросы комплексного развития не только коттеджного поселка, но и территории, отведенной для многодетных семей», - поручил Виктор Кудряшов.

К работе также привлекут областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе и ресурсоснабжающие организации.

Работа по «оживлению» заброшенных капстроений в городах и районах находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова. При непосредственном участии главы региона завершено строительство здания на Крымской площади, где расположился Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Также по поручению Дмитрия Азарова была благоустроена прилегающая территория. Крымская площадь стала одним из популярных общественных пространств областного центра.

После четверти века забвения заброшенное здание общежития СамГМУ на ул. Тухачевского стало Домом правосудия, где разместили суды Железнодорожного и Ленинского районов Самары.

 

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