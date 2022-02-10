Минтранс хочет расширить дорогу «Обход Самары»

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Стали известны детали грядущей реконструкции дороги «Обход Самары». Информацию 63.RU предоставили в региональном Минтрансе.

По словам представителей ведомства, работы проведут на участке дороги с 4-го по 10-й км, который проходит неподалеку от микрорайона Южный город.

Южный город — микрорайон с экономжильем, расположенный около южной окраины Самары. В нем проживает около 21 тысячи человек. Застройщик — ГК «Древо». Председателем совета директоров компании является Николай Чудаев — отец бывшего министра строительства Самарской области Евгения Чудаева.

— Сейчас по заказу министерства проект реконструкции разрабатывает ООО «БКН-Проект». Планируется расширение дороги до четырех полос с устройством осевого барьерного ограждения, — сообщили 63.RU в министерстве.

Также в планах — строительство многоуровневой развязки на пересечении дороги с трассой A-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан.

— Она позволит организовать беспрепятственный пропуск транспортных средств, движущихся по направлению в Самару — на улицу Авроры, и в сторону Новокуйбышевска, — пояснили чиновники.

Сроки проведения работ и объем финансирования власти пока не определили. Ждут готового проекта и положительного заключения госэкспертизы.

— Реконструкция дороги повысит транспортную доступность населенных пунктов Преображенка, Верхняя Подстепновка, Подстепновка, Стромилово, Новокуйбышевск, — добавили представители Минтранса.