Метрострой: в стартовом котловане на улице Галактионовской началось подготовительное бетонирование

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В стартовом котловане на улице Галактионовской началось подготовительное бетонирование, а на улице Ново-Садовой готовятся к открытию движения по одной полосе.



В настоящее время организован первый этап бетонных работ, которые выполнены уже на протяжении 25 метров от торца забоя. Затем в направлении улицы Красноармейской специалисты продолжат делать «подбетонку». А в дальнейшем после работ по гидроизоляции предстоит следующий этап бетонирования для устройства разгрузочной плиты, на которую будет монтироваться ложе под тоннелепроходческий щит.



Таким образом, до конца текущего года метростроители планируют справиться со всем объемом задач по разработке стартового котлована, креплению поясов расстрельной системы для удержания его конструкций, буросекущих свай в неподвижном состоянии, а также по устройству монолитного основания для старта тоннелепроходческого механизированного комплекса на 50 метров.



Интенсивный темп работ сохраняется и в зоне строительства метро на улицах Ново-Садовой/Полевой.

Фото: администрация Самары