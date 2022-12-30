Метрострой: на улице Галактионовской стартовый котлован готов уже на 90%

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Все работы, связанные со строительством самарского метрополитена, ведутся безостановочно, в круглосуточном режиме. Наибольшего результата достигли в зоне метростроя на улице Галактионовской, где в дальнейшем будет возведен станционный комплекс. Напомним, отсюда же в направлении улицы Полевой пойдет первый тоннелепроходческий комплекс. В настоящее время готовность стартового котлована составляет уже 90%.

«В начале января 2023 года планируется завершить работы по бетонированию фундаментной плиты, затем начнется монтаж металлоконструкций для пуска щита. Ориентировочно 15 января ожидаем прибытия в Самару представителей специализированной субподрядной организации, которая поставит сюда тоннелепроходческие механизированные комплексы. Специалисты данной организации сами начнут сварку металлоконструкций, чтобы к концу января была техническая возможность пуска щита, – рассказал заместитель директора ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» Александр Богданов. – Сначала, с учетом готовности котлована на улице Галактионовской, доставят и смонтируют один щит. Позже еще один ТПМК включат в работу и в зоне строительства метрополитена в районе улиц Ново-Садовой и Полевой, где разработка стартового котлована выполнена почти на 20%. Второй щит будет двигаться во встречном направлении».

Сейчас в историческом центре города в стартовом котловане частично готово бетонное основание толщиной 1,2 метра. На него «встанут» стены и своды станции «Театральная». Бетонную «подушку» доведут до улицы Красноармейской. На нее же монтируется ложе, по которому пойдет щит. По мере заливки и набора прочности бетона до 70% специалисты будут постепенно демонтировать ярусы расстрельной системы, удерживающей котлован в неподвижном состоянии. Так, сначала уберут нижний ярус расстрелов, затем (по мере монтажа ТПМК и возведения стен) уберут средний ярус, а потом удалят последний, третий ярус.

Непрерывный контроль обеспечен всем работам, в том числе сопряженным со строительством метро (в частности, по выносу инженерных коммуникаций). На сегодняшнем совещании, которое провел Первый заместитель Главы Самары Владимир Василенко, решено, что в ближайшие праздничные дни никаких новых ограничений движения в районе перекрестка улиц Галактионовской и Красноармейской вводиться не будет. Минимизации неудобств для горожан уделяется особое внимание.

Предположительно, в январе возникнет необходимость сузить проезжую часть улицы Вилоновской – здесь предстоит переустройство газопровода, силовых кабелей, а также вынос и строительство водовода, который будет идти по улице Вилоновской, с поворотом линии в сторону улицы Галактионовской и далее – в сторону улицы Ульяновской.

Также в ходе совещания был поднят вопрос усиления коллектора, который находится в районе улиц Вилоновской и Галактионовской. Техническое решение предложено, совместно с профильными региональными службами и ведомствами обсуждение продолжится.

«Накануне был представлен предварительный график дальнейших работ, связанных с переустройством трамвайных путей в районе улиц Красноармейской/Галактионовской, чтобы освободить перекресток для следующего этапа строительства. Необходимо возведение заглубленной трансформаторной подстанции для новой станции метро. Планируется, что временно по улице Фрунзе трамваи ходить не будут – они будут следовать по улице Галактионовской, доезжать до улицы Пионерской и разворачиваться. Мы намерены, прежде всего, решить вопрос относительно сроков ограничения движения через перекресток – желательно, чтобы эти строительные работы завершились к сентябрю или в октябре следующего года», – пояснил Первый вице-мэр.

Фото: администрация Самары