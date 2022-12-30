Метрострой: на улице Галактионовской стартовый котлован готов уже на 90%

Я нашел ошибку
Главные новости:
Основная идея экспозиции – продемонстрировать важность бережного и уважительного отношения к истории своего отечества.
В СОУНБ открылась выставка, посвященная 100-летию образования СССР
Ежегодно количество вызовов на новогодние праздники увеличивается. Т
Сотрудники «скорой» призывают самарцев не терять бдительности и соблюдать все меры безопасности
Данное ограничение будет действовать до момента устранения выявленных недостатков.
На автодороге А300 «Самара-Б.Черниговка-граница с республикой Казахстан» ограничено движение всех видов транспорта
К акции Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» - «Устрой себе каникулы!» присоединились более 3600 участников.
В Самарской области продолжается акция для организаций и предприятий «Устрой себе каникулы!»
Сеть «Мой бизнес» ориентирована на помощь потенциальным и действующим предпринимателям, самозанятым в открытии и развитии своего дела.
В 2022 году в центры «Мой бизнес» обратились 15 тысяч предпринимателей и граждан, готовых открыть свое дело
Добавится по 2 остановки в каждом направлении.
В Самаре изменится трасса следования автобусов № 61, добавятся новые остановки
30 декабря в Самаре на площадке нового Дворца спорта имени В.С. Высоцкого прошло ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик».
В Самаре для семей военнослужащих олимпийские чемпионы представили ледовое шоу «Щелкунчик»
Массовых мероприятий и салюта в Самаре в новогоднюю ночь не планируется.
В ночь на Рождество будет усилена работа общественного транспорта Самары
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.98
0.65
EUR 76.08
0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Деды Морозы сыграли с «Крыльями Мечты» на «Металлурге»
«Елка желаний»: в Самаре Дед Мороз специального назначения исполнил заветные мечты детей
В Сызрани Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки детям сотрудников МЧС
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

Метрострой: на улице Галактионовской стартовый котлован готов уже на 90%

30 декабря 2022 15:10
141
Все работы, связанные со строительством самарского метрополитена, ведутся безостановочно, в круглосуточном режиме.

Все работы, связанные со строительством самарского метрополитена, ведутся безостановочно, в круглосуточном режиме. Наибольшего результата достигли в зоне метростроя на улице Галактионовской, где в дальнейшем будет возведен станционный комплекс. Напомним, отсюда же в направлении улицы Полевой пойдет первый тоннелепроходческий комплекс. В настоящее время готовность стартового котлована составляет уже 90%.

«В начале января 2023 года планируется завершить работы по бетонированию фундаментной плиты, затем начнется монтаж металлоконструкций для пуска щита. Ориентировочно 15 января ожидаем прибытия в Самару представителей специализированной субподрядной организации, которая поставит сюда тоннелепроходческие механизированные комплексы. Специалисты данной организации сами начнут сварку металлоконструкций, чтобы к концу января была техническая возможность пуска щита, – рассказал заместитель директора ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» Александр Богданов. – Сначала, с учетом готовности котлована на улице Галактионовской, доставят и смонтируют один щит. Позже еще один ТПМК включат в работу и в зоне строительства метрополитена в районе улиц Ново-Садовой и Полевой, где разработка стартового котлована выполнена почти на 20%. Второй щит будет двигаться во встречном направлении».

Сейчас в историческом центре города в стартовом котловане частично готово бетонное основание толщиной 1,2 метра. На него «встанут» стены и своды станции «Театральная». Бетонную «подушку» доведут до улицы Красноармейской. На нее же монтируется ложе, по которому пойдет щит. По мере заливки и набора прочности бетона до 70% специалисты будут постепенно демонтировать ярусы расстрельной системы, удерживающей котлован в неподвижном состоянии. Так, сначала уберут нижний ярус расстрелов, затем (по мере монтажа ТПМК и возведения стен) уберут средний ярус, а потом удалят последний, третий ярус.

Непрерывный контроль обеспечен всем работам, в том числе сопряженным со строительством метро (в частности, по выносу инженерных коммуникаций). На сегодняшнем совещании, которое провел Первый заместитель Главы Самары Владимир Василенко, решено, что в ближайшие праздничные дни никаких новых ограничений движения в районе перекрестка улиц Галактионовской и Красноармейской вводиться не будет. Минимизации неудобств для горожан уделяется особое внимание.

Предположительно, в январе возникнет необходимость сузить проезжую часть улицы Вилоновской – здесь предстоит переустройство газопровода, силовых кабелей, а также вынос и строительство водовода, который будет идти по улице Вилоновской, с поворотом линии в сторону улицы Галактионовской и далее – в сторону улицы Ульяновской.

Также в ходе совещания был поднят вопрос усиления коллектора, который находится в районе улиц Вилоновской и Галактионовской. Техническое решение предложено, совместно с профильными региональными службами и ведомствами обсуждение продолжится.

«Накануне был представлен предварительный график дальнейших работ, связанных с переустройством трамвайных путей в районе улиц Красноармейской/Галактионовской, чтобы освободить перекресток для следующего этапа строительства. Необходимо возведение заглубленной трансформаторной подстанции для новой станции метро. Планируется, что временно по улице Фрунзе трамваи ходить не будут – они будут следовать по улице Галактионовской, доезжать до улицы Пионерской и разворачиваться. Мы намерены, прежде всего, решить вопрос относительно сроков ограничения движения через перекресток – желательно, чтобы эти строительные работы завершились к сентябрю или в октябре следующего года», – пояснил Первый вице-мэр.

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Нефтегорске начало работать поликлиническое отделение районной больницы.
30 декабря 2022  14:37
Выполнили взятые обязательства: Дмитрий Азаров открыл социальные учреждения в районах области
150
Самара приобретает сказочный облик в преддверии новогодних и рождественских праздников
30 декабря 2022  13:56
Самара приобретает сказочный облик в преддверии новогодних и рождественских праздников
152
Самарцам пригрозили уголовным сроком за запуск фейерверков во дворах
30 декабря 2022  12:59
Самарцам пригрозили уголовным сроком за запуск фейерверков во дворах
217
Прямую трансляцию Рождественского богослужения в Софийском соборе жители Самарской области смогут посмотреть на главных региональных телеканалах
30 декабря 2022  11:28
Прямую трансляцию Рождественского богослужения в Софийском соборе жители Самарской области смогут посмотреть на главных региональных телеканалах
491
В Правительстве Самарской области оценили готовность экстренных и коммунальных служб к работе в дни новогодних праздников
30 декабря 2022  11:17
В Правительстве Самарской области оценили готовность экстренных и коммунальных служб к работе в дни новогодних праздников
225
Весь список