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Метро "Театральная":  обсуждаются предстоящие работы на участке улицы Самарской

15 сентября 2023 17:09
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При строительстве станции метро «Театральная» скоро задействуют новую локацию.

Строительство важного для города-миллионника объекта – новой станции метро «Театральная» – остается на непрерывном контроле как со стороны региональных властей и заказчика – ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства», так и со стороны администрации Самары.

В ближайшее время развернутся новые работы в рамках следующего этапа метростроя, и ряд актуальных вопросов обсудили в пятницу, 15 сентября, на совещании в мэрии. Главной темой стало выполнение задач на улице Самарской. 

Локация, которую охватят работами, определена – это улица Самарская, в границах улицы Ярмарочной, в районе Арбитражного суда Самарской области и сквера имени Устинова. Проектом предусмотрено, что здесь самая глубокая точка будущей линии метрополитена от станции “Алабинская” до станции “Театральная”. На территории (участке тоннельного сооружения) расположатся водоотливная установка, санпропускник, вентиляционная камера.

Планируется, что с 25 сентября начнет действовать ограничение движения по отрезку улицы Самарской. Рассчитывают, что транспортный поток будет перенаправлен по улице Ярмарочной, в одностороннем режиме. Вопрос, связанный с организацией движения, также рассматривался на совещании в мэрии, и в ближайшее время, после проработки всех нюансов, будет подписано соответствующее распоряжение.

Специалисты отметили, что при реализации меры, связанной с временным ограничением движения по улице Самарской, не обойдут стороной и вопрос состояния прилегающих улиц: в ближайшее время планируется произвести аварийно-ямочный ремонт улиц Галактионовской, Садовой, Ярмарочной. Ответственный за это Департамент городского хозяйства и экологии.

Согласно контракту работы на улице Самарской, связанные с метростроем (включая озеленение наземной территории), подрядчиком должны быть завершены к концу 2024 года. 

Кроме того, в исторической части города продолжается процесс расселения людей, чьи дома попадают в зону строительства метро. 

 

 

Фото:   администрация Самары

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