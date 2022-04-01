мэрия Самары проведет аукцион по выбору подрядчика на строительство планетария

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Вчера, 31 марта, прошло совещание по строительству в областной столице планетария — нового корпуса музейно-выставочного центра «Самара Космическая». С учетом изменившейся экономической ситуации необходимо увеличивать финансирование объекта и изыскивать возможности закупки необходимого оборудования на альтернативных рынках. Многие пути решения вопросов нашли прямо в ходе совещания, сообщается на сайте депутата Госдумы Александра Хинштейна.

В настоящее время проект будущего самарского планетария готов и прошел экспертизу. При содействии Александра Хинштейна на строительство объекта заложено финансирование из федерального бюджета (бюджетные ассигнования в 250 млн руб.)

Напомним, что с просьбой возвести планетарий в Самаре – рядом с музеем «Самара Космическая» еще в 2020-ом году к парламентарию обратились жители Октябрьского района. Самара всегда считалась одной из главных столиц российского ракетостроения и авиационной промышленности. Однако в городе до сих пор нет ни одного планетария.

В ноябре 2020-го года Александр Хинштейн лично обсудил эту тему с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, который поддержал предложение депутата.

В итоге Госдума РФ в 3‑м чтении приняла проект федерального бюджета, предложив Правительству РФ в 2021 изыскать дополнительные средства на ряд важных направлений и объектов. Интересно, что самарский планетарий стал единственным конкретизированным объектом в постановлении Госдумы РФ.

Кроме государственного предусмотрено софинансирование из нижестоящих бюджетов.

Глава Самары Елена Лапушкина рассказала, что с учетом роста цен на строительные материалы, сегодня необходимо привлекать дополнительное финансирование — нужна корректировка проекта. Кроме того, проект самарского планетария предусматривает импортное (западное) оборудование.

Прямо в ходе совещания Александр Хинштейн связался с заместителем Министра культуры России Владимиром Осинцевым. Удалось выработать алгоритм решения вопроса: увеличить финансирование возможно на 30% от объема, скорректировав проект и получив экспертизу в министерстве.

Тем не менее строительство планетария необходимо начать уже в этом году, а потому в апреле городские власти объявят аукцион, дающий старт этим работам. Параллельно будет проводиться корректировка.

Что касается замены западного оборудования, то здесь также будут изучены предложения от партнеров из других стран.

Александр Хинштейн держит ситуацию на особом контроле. Для депутата это очень важно, поскольку строительство планетария в непосредственной близости к филиалу будущей Третьяковки позволит организовать в Октябрьском районе города единое музейное пространство и, тем самым, наполнить территорию новыми смыслами.

Планетарий станет универсальной площадкой для проведения самого широкого спектра мероприятий космической тематики.

Также в ходе совещания обсудили судьбу реставрируемого сегодня Дома Маштакова в Самаре, где уже в конце года откроется творческое пространство — галерея «Заварка». Александр Хинштейн предложил передать Дом Маштакова в муниципальную собственность. Это позволит обеспечить стабильное финансирование по содержанию объекта из городского бюджета. Коллеги парламентария поддержали.