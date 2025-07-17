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Медианная стоимость долгосрочной аренды снизилась в трех районах Самары

17 июля 2025 10:52
134
медианная стоимость долгосрочной аренды снизилась в трех районах Самары

Больше всего медианная ставка снизилась в Самарском районе – на 14,2% до 33 000 руб.

По данным сервиса Яндекс Аренда, в Самаре медианная стоимость долгосрочной аренды по всем типам комнатности по итогам июня 2025 г. составила 28 000 руб. За месяц ставка увеличилась на 1,2%. Предложение в Самаре за месяц немного снизилось – на 2,3%, а число просмотров объявлений о сдаче недвижимости выросло на 17,6%.

По итогам июня 2025 г., наиболее низкая медианная ставка сдаваемого жилья представлена в Кировском (22 200 руб.) районе. Более высокобюджетное жилье сдается в Ленинском: здесь медианная ставка составляет 44 400 руб. При этом в районе можно найти и варианты для долгосрочной аренды по более низкой стоимости. Например, ставки съемных студий в Ленинском районе начинаются от 27 000 руб., однокомнатных квартир — от 25 000 руб., двухкомнатных — от 40 000 руб.

В течение месяца медианная ставка долгосрочной аренды в Самаре снизилась в нескольких районах: в Самарском (-14,2%; до 33 000 руб.), Советском (-5%; до 24 900 руб.) и Октябрьском (-1,1%; до 34 600 руб.) районах. 

Рост медианной стоимости долгосрочной аренды отмечался Куйбышевском (+12,2%; до 24 100 руб.), Железнодорожном (+4,7%; до 29 800 руб.), Ленинском (+4,1%; до 44 400 руб.) и Кировском (+3,6%; до 22 200 руб.) районах. В Промышленном ставка долгосрочной аренды стагнировала — рост за месяц составил всего 0,5%, до 26 000 руб.

Изменение медианных ставок долгосрочной аренды в районах Самары в течение месяца (июнь 2025 года)

 

Район

Медианная ставка долгосрочной аренды, руб. (июнь 2025 года)

Динамика стоимости за месяц

1

Куйбышевский

24 100

+12,2%

2

Железнодорожный

29 800

+4,7%

3

Ленинский

44 400

+4,1%

4

Кировский

22 000

+3,6%

5

Промышленный

26 000

+0,5%

6

Октябрьский

34 600

-1,1%

7

Советский

24 900

-5,0%

8

Самарский

33 000

-14,2%

Данные: Яндекс Аренда

 

«В июне в Самаре зафиксирован значительный рост активности арендаторов, что и привело к росту медианной стоимости аренды в части районов города. Увеличение стоимости в этих районах  сопровождалось “вымыванием” наиболее недорогих квартир из экспозиции. В целом в Железнодорожном районе число сдаваемых квартир сократилось на 35,2%, в Кировском – на 20%, Куйбышевском – на 10%, в Промышленном – на 2,7%, в Ленинском – на 1,7%», — комментирует Роман Жуков, руководитель сервиса Яндекс Аренда.

В районах, показавших снижение медианной ставки долгосрочной аренды, напротив продолжился рост предложения в июне. Относительно мая число сдаваемых квартир в Самарском районе увеличилось на 16,7%, в Октябрьском – на 9,2%, в Советском – на 1,1%.

Самым насыщенным по предложению съемного жилья в июне 2025 г. стал Октябрьский район Самары, где представлено 25% всех объявлений о сдаче квартир в долгосрочную аренду), за ним следуют Промышленный (23,4%) и Советский (14,5%) районы.

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