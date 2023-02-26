Я нашел ошибку
Главные новости:
Почти каждая вторая женщина после ЭКО получает долгожданную беременность.
Ежегодно более 60 тысяч женщин региона обращаются к гинекологам для восстановления репродуктивного здоровья
Сейчас проводится проверка случившегося.
В Омской области 38-летняя женщина подавилась и умерла на конкурсе поедания блинов
В целом службы благоустройства нацелены на то, чтобы подготовить территории к началу новой рабочей недели.
В воскресенье проверили, как организована уборка от снега и наледи во внутригородских районах Самары
Всех гостей угостили душистым чаем и свежими блинами со сладостями.
В самарском ДК «Заря» состоялся праздник «Самарская Маслёна»
Школьники активно задавали интересующие их вопросы, на которые получили подробные и компетентные ответы.
Сотрудники МВД СО провели профориентационный урок для старшеклассников Самары
Следующие длинные выходные ждут россиян только в мае
Следующие длинные выходные ждут россиян только в мае
Инспекторы Центра ГИМС рассказали юным самарцам о правилах безопасности вблизи водоемов
Инспекторы Центра ГИМС рассказали юным самарцам о правилах безопасности вблизи водоемов
В Самаре несколько автобусов временно изменили схему движения
В Самаре несколько автобусов временно изменили схему движения
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.71
-0.15
EUR 79.57
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском ДК «Заря» состоялся праздник «Самарская Маслёна»
В Самарской области родные бойцов вновь смогли увидеть близких благодаря телемосту
На плщади Куйбышева в Самаре проходит митинг-концерт «Слава защитникам Отечества»
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

Магистраль Центральную в Самаре могут превратить в тоннель

26 февраля 2023 12:33
727
Магистраль Центральную в Самаре могут превратить в тоннель

Строительство долгожданной дороги, которое обсуждали в областном центре еще с 1967 года, стартовало. Напомним, что проект первого этапа включает возведение магистрали на участке от Ракитовского шоссе до Обводной трассы. В перечне работ также значатся ливневые канализации, водоотвод и освещение. Следующий этап - реконструкция проспекта Карла Маркса от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова. В будущем рядом с новой магистралью построят высотки.

Споры идут среди собственников дачных участков. Многие из них оказались в близости от места работ. Они опасаются, что шестиполосная дорога нарушит экологию всего дачного массива – придется дышать выхлопными газами, слова жителей приводит 63.ru. Вызывает споры и безопасность дороги: на даче бывают дети, владельцы предрекают несчастные случаи. Боятся и мародеров.

Как сообщили представители Минтранса, на месте дачного массива построят дублер магистрали, а также установят шумозащитные экраны, бортовые камни, перильные и барьерные ограждения, сделают газон, тротуары, велодорожки и пешеходные переходы. Но владельцы дач пока не верят в то, что звукопоглощающие экраны спасут их от шума. По их словам, решением проблемы может быть постройка купола над магистралью, по примеру тоннеля. Напомним, работы планируют завершить в течение трех лет, пишет ГТРК Самара.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре несколько автобусов временно изменили схему движения
26 февраля 2023  12:58
В Самаре несколько автобусов временно изменили схему движения
167
Завершается Масленичная неделя: Творческая программа пройдет на площади Куйбышева 26 февраля
26 февраля 2023  12:10
Завершается Масленичная неделя: Творческая программа пройдет на площади Куйбышева 26 февраля
268
Родные бойцов, рассказывая небольшие новости из дома, желали ребятам здоровья и скорейшего возвращения домой – с победой.  
23 февраля 2023  15:40
В Самарской области родные бойцов вновь смогли увидеть близких благодаря телемосту
723
В муниципальных ДК Самары пройдут интерактивные программы, посвященные Масленице
23 февраля 2023  13:56
В муниципальных ДК Самары пройдут интерактивные программы, посвященные Масленице
1057
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня защитника Отечества
23 февраля 2023  10:20
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня защитника Отечества
662
Весь список