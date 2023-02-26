Магистраль Центральную в Самаре могут превратить в тоннель

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Строительство долгожданной дороги, которое обсуждали в областном центре еще с 1967 года, стартовало. Напомним, что проект первого этапа включает возведение магистрали на участке от Ракитовского шоссе до Обводной трассы. В перечне работ также значатся ливневые канализации, водоотвод и освещение. Следующий этап - реконструкция проспекта Карла Маркса от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова. В будущем рядом с новой магистралью построят высотки.

Споры идут среди собственников дачных участков. Многие из них оказались в близости от места работ. Они опасаются, что шестиполосная дорога нарушит экологию всего дачного массива – придется дышать выхлопными газами, слова жителей приводит 63.ru. Вызывает споры и безопасность дороги: на даче бывают дети, владельцы предрекают несчастные случаи. Боятся и мародеров.

Как сообщили представители Минтранса, на месте дачного массива построят дублер магистрали, а также установят шумозащитные экраны, бортовые камни, перильные и барьерные ограждения, сделают газон, тротуары, велодорожки и пешеходные переходы. Но владельцы дач пока не верят в то, что звукопоглощающие экраны спасут их от шума. По их словам, решением проблемы может быть постройка купола над магистралью, по примеру тоннеля. Напомним, работы планируют завершить в течение трех лет, пишет ГТРК Самара.