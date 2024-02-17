Квартал на Мехзаводе в Самаре выставят на торги

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В Самаре чиновники снова вернулись к вопросу комплексного развития Красноглинского района. Речь идет о первом квартале Мехзавода. Он снова появился в документах мэрии.

— Необходимо разместить не позднее 31 декабря 2024 года извещение о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки площадью 3,17 гектара, расположенной в границах первого квартала поселка Мехзавод, — говорится в распоряжении городского департамента градостроительства.

Это уже не первая попытка использовать участок в новых целях. Территории с точно такой же площадью собирались выставлять на аукцион еще в июне 2023 года.

Сейчас на части территории первого квартала Мехзавода уже идет строительство новых жилых домов, которые возводит застройщик микрорайона Новая Самара, расположенного рядом с первым кварталом. А на другой части территории, которую, видимо, планируют выставить на аукцион, находятся, судя по онлайн-картам, старые двухэтажные дома. Скорее всего, их будут расселять и сносить, пишет 63.ру.