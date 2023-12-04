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Ход строительства нового здания театра «Грань» обсудили на совещании облправительства

4 декабря 2023 17:44
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Общая площадь театра составит более 8,6 тысячи квадратных метров.

В Новокуйбышевске продолжается строительство нового здания театра «Грань». В настоящее время закончено возведение коробки здания, завершены кровельные работы. На совещании в Правительстве региона, которое провела и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина, обсудили ход работ, вопросы завершения строительства и подготовки объекта к вводу в эксплуатацию, монтажа театрального оборудования.

Инициативу строительства нового современного здания для театра-студии   Новокуйбышевска поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Общая площадь театра составит более 8,6 тысячи квадратных метров. Здесь разместятся три сценические площадки: основная сцена на 200 мест, историческая сцена на 80 зрителей и камерная сцена на 88 человек, выставочное пространство, репетиционные залы.

В основу проекта легли идеи творческого руководителя театра. Художественный руководитель «Грани» Денис Бокурадзе считает, что еще до начала спектакля театр должен дарить зрителям яркие впечатления.

«Внутреннее пространство театра будет наполнено смыслами, цитатами театральных деятелей, писателей и драматургов. На первом этаже, где находится историческая сцена, зрители будут окружены изречениями авторов, по чьим произведениям создавала свои спектакли основатель театра Эльвира Дульщикова. На втором этаже, где располагается основная сцена, мы будем вспоминать и перечитывать тексты спектаклей последнего десятилетия, и третий этаж будет посвящен будущему, а значит, творчеству современных драматургов и театральных критиков. Мы планируем создать место культурного притяжения, где сможем объединяться и развиваться, поддерживая друг друга. Новое пространство театра позволит проводить театральные выставки, фестивали и творческие встречи. У нас появится возможность приглашать другие театральные коллективы в рамках гастролей и фестивалей. Мы хотим создать внутри здания театра своеобразный город, внутри которого будет кипеть жизнь. Там будут названия улиц, перекрестков, а фойе станет площадью. Мы хотим, чтобы люди могли ориентироваться по знакам и названиям улиц. Наши двери открыты для других театров, потому что мы дружим и встречаемся на различных фестивалях. Это очень интересное и полезное творческое развитие, которое хочется объединить, и показать на примере этого сообщества, как можно совместно строить планы и их реализовывать», - говорит Денис Бокурадзе.

При поддержке Правительства региона был решен большой комплекс вопросов, связанных с выделением земельного участка, проектированием, выполнением технологических присоединений к сетям ресурсообеспечения.

 «В Самарской области строится много значимых социальных объектов, но театр «Грань» занимает особое место в этом ряду. Во-первых, это индивидуальный проект, который формировался в полном соответствии с творческим видением художественного руководителя. Во-вторых, строительство такого объекта культуры в малом городе – это не рядовое событие. Наша задача – построить объект качественно и в срок, подарить городу и области театр, которым самарцы смогут гордиться, создать точку притяжения для гостей региона», - сказала Наталья Катина.

Напомним, «Грань» - неоднократный лауреат и победитель престижной театральной премии «Золотая маска» и один из самых титулованных театров Самарской области. Постановки театра из Новокуйбышевска пользуются большим успехом у зрителей   области и других регионов. В настоящее время спектакли и репетиции проходят в помещении Дворца культуры Новокуйбышевска, зрительный зал которого насчитывает всего 80 мест. Переезд в новое здание позволит большему числу зрителей познакомиться с творчеством театра.

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