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Губернатор Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства школы на 1600 мест в Тольятти

4 октября 2022 16:08
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Директор школы рассказал, что в ходе строительства подрядчики согласовывали вопросы перепланировки, отделки, цветового оформления, выбор оборудования.

Во вторник, 4 октября, губернатор Дмитрий Азаров работает в Тольятти. Здесь, в Автозаводском районе, продолжается масштабное строительство школы на 1600 мест. Глава региона проинспектировал ход работ по строительству самой крупной в регионе школы.

О появлении еще одной школы в Автозаводском районе Автограда жители мечтали давно. С приходом на пост главы региона Дмитрия Азарова вопрос о возведении образовательного учреждения для жителей густонаселенного района Тольятти был решен.

Директор школы Александр Родионов рассказал, что в ходе строительства подрядчики согласовывали вопросы перепланировки, отделки, цветового оформления, выбор оборудования.

«Я часто бываю на стройке и вижу, как ведутся работы. Темп взят очень высокий, трудится много людей, материалы используются современные. Все выполняется качественно, оперативно. Надеюсь, уже очень скоро ребята смогут пойти в новую школу», – поделился мнением директор образовательного учреждения.

Современная школа, оснащенная всем необходимым для организации образовательного процесса, возводится в рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. На территории учреждения будут расположены просторная и функциональная спортивная зона с футбольным полем, баскетбольной, волейбольной и теннисной площадками, а также зона для проведения линеек и торжественных мероприятий.

Дмитрий Азаров обратил внимание на необходимость качественного содержания благоустроенной территории, малых архитектурных форм, деревьев и кустарников еще до начала занятий, особенно в зимний период. «Все должно соответствовать нормативам. Необходимо содержать всю территорию, в том числе спортивную зону, чтобы летом не пришлось заново переделывать. Как только принимаете работы, сразу же ищите ресурсы, возможности для содержания школы», – поручил губернатор главе Тольятти Николаю Ренцу.

Во время осмотра глава региона обратил внимание на необходимость разделения потоков школьников, чтобы они, зайдя в школу, могли в комфортных условиях сдать одежду в гардероб и пройти в учебные классы. «Нужно продумать все заблаговременно, не откладывайте на последний момент», – отметил Дмитрий Азаров.

Руководитель области задал директору школы Александру Родионову вопрос об организации школьного музея. Концепция его уже есть, однако помещение до сих пор не подобрано. Глава региона подчеркнул, что уже сейчас, на этапе строительства, нужно определить кабинет для музея и вместе с подрядчиками обеспечить все необходимое для его технического оснащения, с учетом использования мультимедийных технологий.

Губернатор также осмотрел помещения, где будут располагаться столовые, оценил подготовку учебных классов, спортзалов, бассейна и большого актового зала, который будет вмещать более тысячи человек.

Отдельное внимание было уделено подключению объекта к инженерным коммуникациям. По словам подрядчика, по одному из направлений есть сложности во взаимодействии с сетевой организацией, существуют риски по соблюдению сроков. «Считаю, что это недоработка. Если в срок не запустим объект полностью, то это я буду расценивать это как халатность», – подчеркнул, обращаясь к подрядчику, Дмитрий Азаров. Он поручил вместе с городской администрацией и ресурсоснабжающей компанией разработать и утвердить план подключения. «Меня интересует результат», – подчеркнул глава региона.

Образовательное учреждение, расположенное на площади в 8,5 тысяч квадратных метров, станет одним из самых крупных в Самарской области. Строительные работы должны быть завершены до конца текущего года, и уже в следующем году школа примет 1600 учеников.

 

Фото:    пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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