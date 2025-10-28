Госдума одобрила поправки в Налоговый кодекс, которые меняют правила применения льгот при продаже жилья.

86

Если раньше отсчет срока владения шел независимо от дарений и переоформлений, то теперь — только с момента регистрации права собственности и без разрывов. Любое движение в реестре, даже между родственниками, сбрасывает срок до нуля.

В теории закон должен просто «уточнить практику», как уверяют в Минфине. На деле — меняется логика сделок. В выигрыше те, кто покупает квартиру всерьез и надолго, а вот тем, кто живет в условиях перемен — придется пересчитывать шаги. Развод, переезд, кредит, даже простая попытка подарить долю — все это теперь может стоить десятков тысяч рублей налогом.

«Поправки, одобренные Госдумой, действительно меняют налоговые правила игры, но паниковать рано. Минфин уже пояснил: речь идет о техническом уточнении действующей практики, а не о революции. Просто теперь срок владения для освобождения от НДФЛ должен быть непрерывным, то есть любое переоформление обнулит отсчет», — рассказал частный инвестор и основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. По его словам, это действительно может добавить головной боли тем, кто делит имущество при разводе или планирует дарить квартиры между родственниками.

По данным сервиса по покупке и продаже недвижимости, в сентябре продажи на вторичном рынке выросли на 6% по сравнению с прошлым годом, достигнув 140 тысяч сделок. Эксперты полагают, что новые правила могут немного остудить рынок. Россияне, и без того склонные держать квартиры дольше, теперь станут еще осторожнее: каждый документ нужно будет сверять с календарем. «Импульсивных» продаж, по словам специалистов, станет меньше — особенно среди тех, кто купил жилье недавно.

Больше всех от перемен пострадают семьи, в которых жилье становится частью личной драмы. Раздел имущества при разводе теперь требует не только юриста, но и налогового консультанта. «Лучший вариант — оформлять раздел имущества еще в браке, пока супруги считаются близкими родственниками, — говорит Сидоров. — С 2025 года Минфин подтвердил, что раздел между супругами не облагается НДФЛ независимо от того, происходит он до или после развода. Но новые поправки меняют ситуацию для последующей продажи: после переоформления срок владения начнется заново».

То есть даже если раздел прошел мирно, продать свою долю без налога в ближайшие годы не получится. Получается парадокс: чтобы избежать переплаты, супругам иногда выгоднее сохранить общую собственность, чем окончательно «разъехаться» юридически, пишет МК.