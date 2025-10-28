Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре бывший адвокат признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере
В Самаре бывший адвокат признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере
ХК "Лада" покинули два тренера
ХК "Лада" покинули два тренера
Конкретной даты окончания сезона электросамокатов в Самаре пока нет
Конкретной даты окончания сезона электросамокатов в Самаре пока нет
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
цены в Самарской области за первый месяц осени выросли на 0,61% к августу
Цены в Самарской области за первый месяц осени выросли на 0,61% к августу
Девять финалистов городского школьного квеста «Куйбышев 41/45» определены в Самаре
Девять финалистов городского школьного квеста «Куйбышев 41/45» определены в Самаре
Госдума одобрила поправки в Налоговый кодекс, которые меняют правила применения льгот при продаже жилья.
Госдума одобрила поправки в Налоговый кодекс, которые меняют правила применения льгот при продаже жилья
В тольяттинской Федоровке в 2026 году снесут старую школу
В тольяттинской Федоровке в 2026 году снесут старую школу
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.98
-1.99
EUR 92.02
-2.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о цвете и его влиянии за зрителя
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

Госдума одобрила поправки в Налоговый кодекс, которые меняют правила применения льгот при продаже жилья

28 октября 2025 13:07
86
Госдума одобрила поправки в Налоговый кодекс, которые меняют правила применения льгот при продаже жилья.

Если раньше отсчет срока владения шел независимо от дарений и переоформлений, то теперь — только с момента регистрации права собственности и без разрывов. Любое движение в реестре, даже между родственниками, сбрасывает срок до нуля.

В теории закон должен просто «уточнить практику», как уверяют в Минфине. На деле — меняется логика сделок. В выигрыше те, кто покупает квартиру всерьез и надолго, а вот тем, кто живет в условиях перемен — придется пересчитывать шаги. Развод, переезд, кредит, даже простая попытка подарить долю — все это теперь может стоить десятков тысяч рублей налогом.

«Поправки, одобренные Госдумой, действительно меняют налоговые правила игры, но паниковать рано. Минфин уже пояснил: речь идет о техническом уточнении действующей практики, а не о революции. Просто теперь срок владения для освобождения от НДФЛ должен быть непрерывным, то есть любое переоформление обнулит отсчет», — рассказал частный инвестор и основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. По его словам, это действительно может добавить головной боли тем, кто делит имущество при разводе или планирует дарить квартиры между родственниками.

По данным сервиса по покупке и продаже недвижимости, в сентябре продажи на вторичном рынке выросли на 6% по сравнению с прошлым годом, достигнув 140 тысяч сделок. Эксперты полагают, что новые правила могут немного остудить рынок. Россияне, и без того склонные держать квартиры дольше, теперь станут еще осторожнее: каждый документ нужно будет сверять с календарем. «Импульсивных» продаж, по словам специалистов, станет меньше — особенно среди тех, кто купил жилье недавно.

Больше всех от перемен пострадают семьи, в которых жилье становится частью личной драмы. Раздел имущества при разводе теперь требует не только юриста, но и налогового консультанта. «Лучший вариант — оформлять раздел имущества еще в браке, пока супруги считаются близкими родственниками, — говорит Сидоров. — С 2025 года Минфин подтвердил, что раздел между супругами не облагается НДФЛ независимо от того, происходит он до или после развода. Но новые поправки меняют ситуацию для последующей продажи: после переоформления срок владения начнется заново».

То есть даже если раздел прошел мирно, продать свою долю без налога в ближайшие годы не получится. Получается парадокс: чтобы избежать переплаты, супругам иногда выгоднее сохранить общую собственность, чем окончательно «разъехаться» юридически, пишет МК. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
28 октября 2025  13:25
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
40
В Самаре на 85 % закончили ремонт уличных лестниц
28 октября 2025  12:56
В Самаре на 85% закончен ремонт уличных лестниц
89
Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе.
27 октября 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений
391
Назначен куратор Самары
27 октября 2025  13:50
Назначен куратор Самары
413
Вячеслав Федорищев оценил на
27 октября 2025  13:46
Вячеслав Федорищев оценил на "неудовлетворительно" работу правительства региона
378
Весь список