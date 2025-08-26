доля зумеров среди ипотечных заемщиков не превышает 9%

155

Представители молодого поколения реже берут ипотеку, чем их старшие соотечественники. Эксперты, однако, отмечают, что причины этого явления лежат не в социальной, а в экономической плоскости. Кто формирует спрос на ипотечные кредиты и насколько популярны госпрограммы среди разных поколений россиян — изучили «Известия».

По итогам исследования компании «Мангазея», на заемщиков 1997–2012 г.р. приходится только 7–9% ипотечного спроса. При этом за последние три года доля заемщиков-миллениалов 30+ увеличилась на целых 7–12%.

По данным компании, только 3% представителей зумеров и миллениалов готовы детально рассчитывать финансовую нагрузку. Остальные оценивают расходы на кредиты лишь примерно. Кроме того, часть респондентов в возрасте до 27 лет признались, что не готовы к форс-мажору, так как не имеют накоплений, хотя осознают необходимость финансовой подушки.

При этом, по подсчетам Сбербанка, предоставленным «Известиям», заемщики возраста от 18 до 35 лет, наоборот, остаются основным драйвером спроса на семейную ипотеку: в 2025 году на них приходится более 55% всех выданных кредитов по программе.

Это на 6 п.п. выше, чем в 2024 году, уточнили в сервисе «Домклик». Особое внимание привлекают зумеры, рожденные с середины 1990-х до начала 2010-х: их доля в оформлении «Семейной ипотеки» за 2024–2025 годы выросла на 4,2 п.п., почти вернувшись к максимуму 2022 года (21,5%), подсчитали в «Домклик».

Чаще всего семейную ипотеку берут представители поколения Z из регионов с относительно доступным жильем или высокими зарплатами (ХМАО, ЯНАО), отметили в сервисе.

«Лидером в этом отношении стал Ханты-Мансийский автономный округ — доля зумеров составила 29%. Второе место поделили Орловская и Рязанская области, в которых доля представителей поколения Z с семейной ипотекой составила 28%. В Тверской и Липецкой областях на зумеров пришлось по 27% оформленных семейных ипотек», — заявили в «Домклик».

Родившиеся в середине 1990-х также значительно присутствуют в выдачах семейной ипотеки в ЯНАО, Курганской и Ульяновской областях — по 26%. Наконец, в число регионов с относительно высокой долей зумеров с семейной программой ипотечного кредитования вошли Республика Карелия и Тамбовская область — по 25%.

Меньше всего семейную ипотеку оформляют молодые жители Москвы и Санкт-Петербурга. В первом случае на зумеров приходится лишь 11% выданных кредитов, во втором — 13%.

По подсчетам «Домклик», 43% заемщиков выбирают двухкомнатные квартиры, 34% — однокомнатные или студии, 23% предпочли три и более комнат.

«Известия» направили запросы в другие крупнейшие российские банки, а также в Минэкономразвития и Минфин России, но на момент публикации ответы не были получены.

Если человек родился в период с 1997 по 2012 год, то ему сейчас от 13 до 28 лет, констатировал аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

— Думаю, в таком возрасте найдется не очень много людей, которые уже имеют стабильную высокооплачиваемую работу, способны накопить деньги на первый взнос по ипотеке и обслуживать такой кредит. Поэтому и такая невысокая доля зумеров среди ипотечных заемщиков, — говорит аналитик.

Самыми активными заемщиками-зумерами стали специалисты IT-сферы. Для них действуют особые условия — льготная ипотека под 5%, напомнила заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— В среднем, доход IT-специалиста — от 200 тыс. рублей. Если при таком заработке он покупает квартиру небольшого метража для одного, это удовлетворяет требованиям банков. Отсюда и более высокий процент одобрения по ипотеке для этой категории, — говорит она.

Аналитик указывает: зумеры подпадают под категорию тех, кому ипотеку не одобряют массово, и потому они практически не присутствуют в статистике спроса. Доля отказов по ипотеке, по последним данным НБКИ, почти 60%, по кредитам вообще — около 80%.

Фактически выхода для желающих отделиться от родителей два: арендное жилье или ипотека на имя старших родственников, отмечает эксперт.

— Об этом говорит рост доли заемщиков в категории «30+». То есть это ипотека не для собственных нужд, а для выросших зумеров, взятая на имя родителей, а также старших братьев и сестер, которые уже владеют собственным жильем и расплатились за него. Причем участие родственников может быть номинальным (зумеры расплачиваются за квартиру самостоятельно) или фактическим (старшие покупают жилье для детей), но такой статистики нет, — рассуждает Юлия Макаренко.

Банки усилили требования к тем, кто обращается за кредитом на жилье, из-за высоких макропруденциальных лимитов, которые распространяются теперь и на обеспеченные кредиты. Белый доход должен быть высоким (кредитная нагрузка в идеале должна составить 30–40%), а кредитная история — безупречной.

— Ужесточение политики банков связано прежде всего с ростом просрочки по займам физлиц. Например, в июле 2025 года объем задолженности россиян вырос до 1,5 трлн рублей. Большая часть просрочек приходится на займы, взятые в 2023 и 2024 годах под очень высокие проценты — 20–30% и выше, — комментирует Макаренко.

С аналитиком согласна старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

— Доступность жилья значительно снизилась за последние пять лет в силу активного роста его стоимости и сравнительно скромного повышения доходов населения, — говорит она.

Отношение к владению недвижимостью не столько финансовыми, сколько психологическими факторами объясняет руководитель образовательной программы «Экономика» Президентской академии в Санкт-Петербурге Дмитрий Десятниченко — миллениалы оказались переходным звеном в процессе перемены ценностей.

— Это люди, которые застали начало цифровизации, но при этом выросли в представлении о важности стабильности, карьеры и планомерного материального достатка. У них проявились новые ценности : самореализация, креативность, опыт, — но в целом они сохраняют баланс между старой моделью и новыми установками. Сегодня им 30–45 лет. Это возраст, когда уже есть карьера, определенный уровень доходов, семья. Они понимают, чего хотят, и готовы брать на себя долгосрочные обязательства, если доход позволяет. Это платежеспособное поколение, для которого ипотека часто становится инструментом решения жилищного вопроса, хотя для них владение жильем не является абсолютной ценностью, как у предыдущих поколений, — говорит собеседник «Известий».

Преобладание миллениалов в структуре ипотечных заемщиков Ирина Носова объясняет большей степенью жизненной осознанности. «Это приходит с возрастом и с получением больших финансовых возможностей за счет опытности и трудового стажа», — резюмирует собеседница издания.

Зумеры мыслят иначе, продолжает Дмитрий Десятниченко.

—Это поколение, для которого характерно жить в моменте, мыслить краткосрочными категориями и ценить свободу. Они не хотят связывать себя обязательствами на 10–20 лет, поэтому ипотека в их представлении — это ограничение мобильности и возможностей, проблемы со сменой работы. Даже имея доход, они чаще выберут аренду, чтобы сохранить гибкость: сегодня в одном городе, завтра в другом, возможно, даже в другой стране. Их устраивает модель, где квартира арендуется, а автомобиль или техника используется в формате шеринга. Для них важнее эмоциональный комфорт, свобода перемещений, возможность менять сферу деятельности, а не формировать каркас жизни, как это делали родители, — отмечает эксперт.