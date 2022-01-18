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Дольщики могут подать документы на регистрацию права в электронном виде

18 января 2022 11:39
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Дольщики могут подать документы на регистрацию права в электронном виде

В 2022 году подача документов на регистрацию прав дольщиков упростилась. Предполагается, что теперь дольщики будут чаще подавать документы через застройщиков в электронном виде. 

Росреестр стремится к тому, чтобы дольщикам было еще удобней регистрировать право собственности, и чтобы этот процесс проходил максимально быстро. Этому будет способствовать новый федеральный закон, который Президент страны подписал 30 декабря 2021 года. 

- Мы рассчитываем, что в этом году застройщики полностью перейдут на электронную подачу документов дольщиков, ведь новый закон значительно упростил этот процесс. Если раньше для подачи документов в электронном виде дольщику необходимо было приобрести квалифицированную электронно-цифровую подпись, то теперь этого не требуется. Акт приема-передачи объекта подписывается в бумажном виде, застройщик сканирует документ, подписывает своей электронной подписью и направляет в Росреестр. Срок регистрации при подаче документов в электронном виде составляет всего три рабочих дня, - говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова

    Она заверила, что в этом случае электронный образ документа имеет ту же юридическую силу, что и бумажный документ и по закону за перевод документа в электронную форму плата с участника долевого строительства не взимается. 

Напомним, что в июле 2020 года застройщики получили право обращаться за регистрацией прав дольщиков. Для этого гражданам достаточно обратиться к застройщику и оплатить госпошлину и не требуется ни получать нотариальную доверенность, ни собирать какие-либо документы, ни обращаться в другие инстанции. После регистрации права собственности застройщик самостоятельно передает дольщику выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающую переход права. В 2021 году этой возможностью воспользовались 209 дольщиков. 

Справочно:

На сегодня в электронном виде можно подать документы на регистрацию права: 

- при заключении сделок между физическими или юридическими лицами через сайт Росреестра; 

- при ипотечном кредитовании через банк;

- когда есть необходимость удостоверить документы нотариально (вступление в наследство, любые нотариальные сделки);

- при покупке «долевки» через застройщика. 

В 2021 году Управление Росреестра по Самарской области совместно с министерством строительства Самарской области провело для строительных компаний обучающие мероприятия и совещания, а также назначило сотрудников, оказывающих консультационную поддержку застройщикам по вопросам подачи документов на регистрацию прав в электронном виде. 

Цифра:

14320 прав дольщиков зарегистрировало Управление Росреестра по Самарской области в 2021 году, что сопоставимо с показателями 2020 года. При этом спрос на жилые помещения в 2021 году почти на 14% процентов больше, чем в 2020 году.

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