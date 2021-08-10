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Дмитрий Азаров проверил подготовку нового Дворца спорта в Самаре к официальному открытию

10 августа 2021 13:53
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Дмитрий Азаров проверил подготовку нового Дворца спорта в Самаре к официальному открытию

Работы по реконструкции Дворца спорта в Самаре близки к завершению. До официального открытия остаются считанные недели. Готовность объекта к вводу в эксплуатацию и качество проведенных работ проверил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.  

«Мы на финальной стадии, нужно, чтобы все работы были должного качества», - заявил Губернатор.

О ходе строительных работ на крупнейшем объекте спортивной инфраструктуры Главе региона доложили представители подрядной организации – компании «Волгатрансстрой-9». Также в выездном совещании приняли участие руководители профильных министерств, глава городского округа Самара Елена Лапушкина, руководство Государственной инспекции строительного надзора, других надзорных ведомств.

Напомним, спортивный объект площадью более 29 тысяч кв. м возводится на месте старого Дворца спорта ЦСК ВВС. Однако еще несколько лет назад строительство ледовой арены было под вопросом. Когда принимали решение о сносе Дворца спорта ЦСК ВВС, не было ни продуманного проекта, ни финансового обеспечения строительства.

Дмитрий Азаров занялся вопросом поиска источников финансирования строительства нового дворца с первых дней работы в должности Главы региона.  В сжатые сроки был подготовлен продуманный проект, предусмотрено региональное финансирование. Благодаря системной работе Губернатора удалось заручиться и поддержкой федерального центра. Так, в настоящее время объект строится, в том числе, на средства федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Основной, спортивно-зрелищный блок включает ледовую арену с трибунами на 5000 зрителей, готовую к проведению крупных, в том числе международного уровня, соревнований, и других масштабных мероприятий и концертов.

        «Это первый профессиональный лед в Самарской области, одна из немногих площадок в России такого уровня. Здесь можно будет проводить соревнования мирового уровня. Уверен, она будет востребована круглый год», - отметил Губернатор во время осмотра ледовой арены.

Также на площадке дворца спорта имеется тренировочный хоккейный каток, зал для керлинга, универсальный спортивный (для занятий баскетболом и волейболом), тренажерный и хореографический залы. На четвертом этаже здания предусмотрен конференц-зал на 400 мест, оснащенный всем необходимым оборудованием, который также может быть трансформирован в площадку для проведения шахматных и шашечных турниров.

Особое внимание Губернатор уделил вопросам благоустройства прилегающих ко Дворцу спорта территорий. Сейчас на участке возле фасада нового здания, где установлен памятник Владимиру Высоцкому, полным ходом идут работы: строители обновляют гранит, устанавливают подсветку, скамейки, обустраивают газоны и клумбы. Глава региона поручил еще раз тщательно продумать расположение объектов благоустройства и вопрос организации прохода в здание во время массовых мероприятий.

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Теги: В центре внимания Дворец спорта Дмитрий Азаров ледовый дворец

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