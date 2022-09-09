Дмитрий Азаров поставил задачу мобилизовать усилия для сохранения ритмичного строительства метро в Самаре

254

Губернатор Дмитрий Азаров в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по вопросу строительства в Самаре одного из самых долгожданных инфраструктурных объектов – новой станции метро «Театральная». В обсуждении хода строительства и сроков реализации проекта приняли участие члены Правительства региона и представители подрядной организации.



Как доложили Главе региона представители компании – подрядчика, все работы идут в соответствии с намеченными сроками. Отставаний от графика нет. Сейчас на объекте производится переустройство инженерных коммуникаций: сетей теплоснабжения, электрических кабельных линий, сетей водоснабжения и водоотведения, газовой магистрали. Эти работы – этап не менее важный, чем строительство самой станции.



Губернатор подчеркнул, что необходимо сохранять темп и ритмичность строительства: установленные сроки должны быть строго соблюдены. «Это очень важный для города инфраструктурный объект. Люди с нетерпением ждут его, и мы должны приложить максимум усилий, чтобы выполнить задачу опережающими темпами, какими мы в Самарской области привыкли реализовывать масштабные, социально значимые проекты», - отметил Дмитрий Азаров и поставил задачу мобилизоваться всем ответственным структурам.



Напомним, возможность завершить строительство первой ветки метро в областной столице появилась благодаря системной работе Губернатора и регионального Правительства. В прошлом году Дмитрий Азаров успешно защитил заявку Самарской области на получение регионом инфраструктурного кредита в размере 10,4 млрд рублей, что позволило приступить к реализации проекта. Ранее с инициативой предоставления субъектам РФ таких инфраструктурных бюджетных кредитов выступил Президент РФ Владимир Путин.



Появление новой станции «Театральная» позволит связать промышленные районы Самары с историческим центром города, что повысит для десятков тысяч жителей доступность объектов культуры, образования, отдыха, а также обеспечит сокращение интервала движения поездов «подземки» с 15 до 5-8 минут. Работы по строительству станции подрядчиком планируется завершить в 2024 году.