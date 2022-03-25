Дмитрий Азаров и Марат Хуснуллин обсудили строительство Обхода Тольятти и моста через Волгу

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В пятницу, 25 марта, во время рабочей поездки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным. Глава региона доложил информацию по всему спектру вопросов, которые курирует вице-премьер, а также рассказал о реализации ключевых инфраструктурных проектов на территории региона. Отдельно стороны обсудили ход строительства трассы «Обход Тольятти» и моста через Волгу в рамках международного транспортного коридора в Западный Китай.

Работы на крупнейшем инфраструктурном ГЧП-проекте в стране идут по графику, сейчас строительная готовность объекта составляет 47%. Работы ведутся на всех 26 опорах моста. Выполнена надвижка и ведется сборка пролетных строений. Строительство моста продолжалось полным ходом и в зимних условиях. Сейчас на возведении объекта задействованы почти 3000 человек, более 500 единиц техники.

В ходе встречи глава Самарской области и заместитель Председателя Правительства РФ обсудили варианты преодоления новых вызовов, возникших в связи с изменившейся экономической ситуации. «Продолжим работу по выполнению поставленной задачи», - отметил Марат Хуснуллин.

Дмитрий Азаров поблагодарил вице-премьера за личное участие, внимание и помощь в реализации столь важного для региона и страны проекта. «Благодаря помощи Марата Шакирзяновича, его погруженности во все детали строительства нам удается даже в сложившихся условиях соблюдать намеченный темп работ и оперативно решать возникающие сложности», - подчеркнул губернатор.

Строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу было инициировано главой региона в 2018 году. Губернатор лично представил проект Президенту России Владимиру Путину и получил поддержку в его реализации, хотя для этого потребовалось внести корректировки в стратегию транспортного развития страны. В связи с изменением экономической ситуации и введением несправедливых санкций в отношении нашей страны реализация проекта придаст дополнительный импульс развитию международных связей на восточном направлении.