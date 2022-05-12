Для строительства Северного шоссе в Самаре у дачников решили изъять участки

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Подготовка к строительству пятого этапа Северного шоссе в Самарской области идет полным ходом. Проект планировки утвержден региональным правительством.

Как известно, власти планируют изъять порядка 60 участков. 12 из них находятся в частной собственности, остальные — в государственной и муниципальной. Речь идет о Красноглинском районе. Это коснется жителей поселка Красный Пахарь, а также тех, у кого есть земля в районе станции «Козелковская» и станции «Ягодная» садово-дачного товарищества «Железнодорожник», пишет ГТРК Самара.

«Объект будет размещен на площади 121 952 квадратных метра. Под временное пользование (на период строительства) и для подведения сетей водоснабжения и канализации необходимо еще 44 800 квадратных метров земли. Их власти получат в пользование после заключения договора сервитута», — следует из документа.