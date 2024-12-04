Детскую поликлинику на 5-й просеке в Самаре хотят разместить в пристрое к ЖК

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Местные власти займутся развитием инфраструктуры в Октябрьском районе. Об этом сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

— Мы провели встречу с инициативной группой жителей, прошли по територии, плотно заселенной «человейниками». В настоящий момент реализация программы комплексного развития территории (КРТ) на 5-й просеке и в Октябрьском района приостановлена. Далее необходимо утвердить генплан города, где будет документально закреплено всё зонирование, — заявил парламентарий.

По его словам, местные жители выделили несколько приоритетных направлений освоения территории. В первую очередь они попросили построить детскую поликлинику и детский сад, а взрослую поликлинику и новую школу предложили возвести позже.

— На заседании штаба при участии губернатора Самраской области Вячеслава Федорищева обсудили реальную перспективу и возможные места строительства. Например, под поликлинику можно использовать двухэтажный пристрой в ЖК «Надежда». Он не используется много лет. Собственника пристроя нашли. Запустили процесс переговоров о передаче здания под нужды детей Октябрьского района, — пояснил народный избранник.

Кроме 5-й просеки, проблемной зоной этой территории остается земля, где раньше находился завод имени Масленникова. Ожидается, что и здесь вместе с новыми жилыми домами будут возводить и социальные объекты.

5-я просека печально известна в Самаре как территория с большим количеством ЖК, но слабой социальной инфраструктурой. Многие местные жители прикреплены в поликлинике № 14. По самым скромным подсчетам чиновников, это медучреждение обслуживает около 85 тысяч пациентов, из которых 15 тысяч — дети, пишет 63.ру.