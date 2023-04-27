Дачную в Самаре скорректируют за счет парковок

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Власти планируют до конца 2023 года получить положительное заключение экспертизы по проекту реконструкции улицы Дачной. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительства Самары Василий Чернов. В процессе обновления дороги на Дачной решили сократить число парковок.

Характеристика Дачной по проекту планировки: четырехполосная магистральная улица районного значения (транспортно-пешеходная) общей протяженностью 2,2 километра. Ширина полосы движения — 3,25 метра. Ширина тротуаров — 2,25–3 метра, пишет 63.ру.

— После того как мы получим положительное заключение экспертизы, мы направим заявку на выделение финансирования из вышестоящих бюджетов для начала реконструкции в 2024 году, — пояснил руководитель департамента градостроительства Самары Василий Чернов.

Работы по реконструкции улицы разделят на 2 этапа: 1-й этап — перекладка инженерных коммуникаций, 2-й этап — реконструкция самой дороги. Корректировать проект придется, чтобы оценить, возможно ли вынести коммуникации, которые всё-таки попадут в границы новой дороги. Кроме того, нужно решить, как жители на время реконструкции будут проезжать к своим домам.

Фото - администрация Самары