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Быстров: на стройки России привлекли более 5 тысяч заключенных

17 августа 2022 21:48
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Ранее директор ФСИН России Александр Калашников предложил использовать заключенных там, где в России не хватает рабочей силы и куда приглашают трудовых мигрантов.

На стройки России привлекли более 5 тысяч заключенных, сообщил на заседании общественного совета при Минстрое председатель правления Национальной ассоциации профессионалов кадрового обеспечения в строительстве и промышленности (НАПКО-СП) Сергей Быстров, передает РИА Новости.

Ранее директор ФСИН России Александр Калашников предложил использовать заключенных там, где в России не хватает рабочей силы и куда приглашают трудовых мигрантов. Вице-премьер России Марат Хуснуллин говорил, что на стройки можно привлечь 180 тысяч заключенных.

"Мы провели эксперимент, связанный с ФСИН. Было создано 114 исправительных центров, больше 5 тысяч сотрудников было туда привлечено, которые работают на многих стройках в РФ и достаточно хорошо", - сказал Быстров, напомнив, что пилотный проект, стартовавший совместно с ФСИН два года назад, получил положительный отклик.

 

Фото:   РИА Новости / Максим Блинов

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