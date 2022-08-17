Быстров: на стройки России привлекли более 5 тысяч заключенных

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На стройки России привлекли более 5 тысяч заключенных, сообщил на заседании общественного совета при Минстрое председатель правления Национальной ассоциации профессионалов кадрового обеспечения в строительстве и промышленности (НАПКО-СП) Сергей Быстров, передает РИА Новости.

Ранее директор ФСИН России Александр Калашников предложил использовать заключенных там, где в России не хватает рабочей силы и куда приглашают трудовых мигрантов. Вице-премьер России Марат Хуснуллин говорил, что на стройки можно привлечь 180 тысяч заключенных.

"Мы провели эксперимент, связанный с ФСИН. Было создано 114 исправительных центров, больше 5 тысяч сотрудников было туда привлечено, которые работают на многих стройках в РФ и достаточно хорошо", - сказал Быстров, напомнив, что пилотный проект, стартовавший совместно с ФСИН два года назад, получил положительный отклик.

Фото: РИА Новости / Максим Блинов